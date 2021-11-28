Зірковий футболіст упав у конвульсіях після «вбивчого» поплескування від арбітра: відео конфузу

Кумедний епізод стався у фінальному матчі Кубка Лібертадорес, найпрестижнішого клубного турніру в Південній Америці, між бразильськими клубами «Палмейрас» та «Фламенго».

Основний час поєдинку, що проходив на нейтральній території в уругвайському Монтевідео, завершився результативною нічиєю — 1:1. Незабаром після поновлення гри в овертаймі форвард «Палмейраса» Дейверсон вивів номінальних господарів уперед, а наприкінці «відзначився» в дикому епізоді. Відчувши на своїй спині легке поплескування, 30-річний нападник, який свого часу пограв у Іспанії («Леванте», «Алавес», «Хетафе») та Німеччині («Кельн»), звалився на газон у нелюдських конвульсіях.

Ось тільки футболіст не прорахував, що легкого ляпаса по спині він отримав від… арбітра, який провів із ним «виховну» бесіду та наказав продовжувати матч.

Варто сказати, що «Палмейрасу» таки вдалося довести поєдинок до своєї перемоги, яка дозволила вдруге поспіль та втретє в історії стати найсильнішою командою Південної Америки.

Відеоогляд матчу

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Стяуа» «спіткнувся» за лінію штрафного майданчика в чемпіонаті Румунії.

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