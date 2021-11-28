Бразилець Неймар отримав жахливу травму в матчі за «ПСЖ»: фото та відео не для людей зі слабкими нервами

Один із найдорожчих футболістів світу бразилець Неймар, що потрапив до списку найоплачуваніших спортсменів в історії, отримав страшну травму в матчі 15-го туру чемпіонату Франції, в якому «ПСЖ» на виїзді обіграв «Сент-Етьєнн» (3:1).

На останніх хвилинах, за рахунку 2:1 на користь гостей, півзахисник господарів Айвонн Мекон пішов у підкат проти олімпійського чемпіона Ріо-2016, внаслідок чого гомілкостоп бразильця неприродно вивернувся — і футболіст із шаленим криком від болю впав на газон.

Після наданої першої допомоги Неймара винесли на ношах, а порушника від гріха подалі замінили — хоча арбітр навіть не виніс йому попередження. Що стосується постраждалого, то про ступінь тяжкості пошкодження та терміни повернення на поле поки що нічого невідомо.

Партнери же бразильця за кілька хвилин забили ще один м'яч та оформили перемогу, яка дозволила парижанам збільшити свою перевагу над найближчим конкурентом до 12 очок.

Відеоогляд матчу «Сент-Етьєнн» — «ПСЖ»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард «Шахтаря» Траоре отримав жахливу травму коліна та вибув із гри на сім місяців.

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