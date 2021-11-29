Камбосос після перемоги над Лопесом назвав свого наступного суперника — і це не Ломаченко

Непереможний австралійський боксер-легковаговик Джордж Камбосос-молодший, який завдяки перемозі над американцем Теофімо Лопесом-молодшим став володарем чемпіонських поясів за версіями WBA Super, IBF, WBO та WBC Franchise, розповів, із ким наступним готовий зустрітися в рингу.

«Я думаю, що буду присутнім на поєдинку Девіна Хейні з Джозефом Діасом (4 грудня в Лас-Вегасі. — Авт.). У нас велика взаємна повага з Хейні. Тому я з нетерпінням чекаю на можливість побачити, чи зможе він упоратися зі своїм завданням. Чи можливий бій за всі пояси у 2022 році? Так, але це має бути в Австралії. Я обрав важкий шлях. Але тепер маю все. Тому вони мають приїхати до мене, якщо хочуть битися», — заявив Камбосос в інтерв'ю Matchroom Boxing.

Зазначимо, що одним із потенційних суперників Камбососа багато фахівців називали й українця Василя Ломаченка. Зокрема, сам австралієць ще до бою з Лопесом у вересні казав про потенційну зустріч із нашим співвітчизником.

«Знаєш що, Ломо? Я дам тобі шанс. Коли я отримаю ці пояси, я хочу битися лише з найкращими. Мені все одно на рекорд, мені по**р на все. Я поб'юся з тобою. Якщо тобі потрібні пояси, то я дам тобі бій. Але бій має пройти в Австралії чи Греції», — заявляв тоді ще претендент на чемпіонські пояси. Як кажуть, тепер треба відповідати за свої слова…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний українець Денис Беринчик зійдеться за чемпіонський пояс із росіянином Ісою Чанієвим.

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