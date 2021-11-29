Зірка НБА розповів, як ледь не помер від коронавірусу

Баскетболіст клубу НБА «Філадельфія Сіксерз» Джоель Ембіїд розговорився з журналістами на пресконференції перед одним із матчів регулярного чемпіонату, згадавши про те, наскільки важко переніс коронавірус.

«Це сильно по мені вдарило. Я правда думав, що не виживу — так погано мені було. Тож я вдячний за те, що можу зараз тут сидіти. Мені довелося важко, але я радий, що подолав це, я тут та займаюся тим, що мені подобається, з добрими людьми», — зізнався 213-сантиметровий камерунець.

«Я дійсно думаю, що я не буду йти до неї. It was that bad.»



Joel Embiid's bout with COVID-19 was worse than he ever imagined. pic.twitter.com/JE3zK0PElT - NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) November 28, 2021

Додамо, що 27-річний Ембіїд виступає за «Філадельфію Сіксерз» з 2016-го. Останні чотири сезони Джоель незмінно брав участь у «Матчі всіх зірок НБА». За свій клуб провів майже 300 матчів, у середньому набирає близько 25 очок за гру.

Також камерунець веде здоровий спосіб життя, пропагуючи тітоталізм — практику чи сприяння повному особистому утриманню від алкогольних напоїв. А в березні 2021-го він пожертвував 100 тисяч доларів, отриманих в якості гонорару за участь у «Матчі всіх зірок», різним притулкам для бездомних у Філадельфії. Після такого вчинку свого лідера клуб також віддав аналогічну суму на благодійність.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що баскетболіст «Міннесоти Тімбервулвз» Карл-Ентоні Таунс втратив через коронавірус матір та шістьох членів сім'ї.

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