27.06 / 27.29 30.41 / 30.80
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Зірка НБА розповів, як ледь не помер від коронавірусу

13:04 29 листопада 2021
Джоель Ембіїд

Баскетболіст клубу НБА «Філадельфія Сіксерз» Джоель Ембіїд розговорився з журналістами на пресконференції перед одним із матчів регулярного чемпіонату, згадавши про те, наскільки важко переніс коронавірус.

«Це сильно по мені вдарило. Я правда думав, що не виживу — так погано мені було. Тож я вдячний за те, що можу зараз тут сидіти. Мені довелося важко, але я радий, що подолав це, я тут та займаюся тим, що мені подобається, з добрими людьми», — зізнався 213-сантиметровий камерунець.

Додамо, що 27-річний Ембіїд виступає за «Філадельфію Сіксерз» з 2016-го. Останні чотири сезони Джоель незмінно брав участь у «Матчі всіх зірок НБА». За свій клуб провів майже 300 матчів, у середньому набирає близько 25 очок за гру.

Також камерунець веде здоровий спосіб життя, пропагуючи тітоталізм — практику чи сприяння повному особистому утриманню від алкогольних напоїв. А в березні 2021-го він пожертвував 100 тисяч доларів, отриманих в якості гонорару за участь у «Матчі всіх зірок», різним притулкам для бездомних у Філадельфії. Після такого вчинку свого лідера клуб також віддав аналогічну суму на благодійність.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що баскетболіст «Міннесоти Тімбервулвз» Карл-Ентоні Таунс втратив через коронавірус матір та шістьох членів сім'ї.

115

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ

До 40 грн за кубометр: постачальники газу опублікували тарифи на грудень

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

Збулася мрія: Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян обзавелися власним житлом

АЗС

Дефіцит бензину та дизпального, черги на АЗС та різке подорожчання пального: з чим пов'язана така загроза

Джордж Камбосос-молодший

Камбосос після перемоги над Лопесом назвав свого наступного суперника — і це не Ломаченко

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.