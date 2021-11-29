«Манчестер Юнайтед» призначив головним тренером німця, який захоплювався Лобановським

Англійський «Манчестер Юнайтед», який звільнив головного тренера норвежця Оле-Гуннара Сульшера, визначився з кандидатурою нового наставника.

Ним став 63-річний німецький фахівець Ральф Рангнік, який раніше працював на батьківщині з багатьма командами — «Штутгартом», «Ганновером», «Шальке-04», «Хоффенхаймом» та «Лейпцигом». У липні 2021-го Ральф підписав трирічний контракт із московським «Локомотивом», де виконував обов'язки керівника клубу зі спорту та розвитку, але, коли з'явилася можливість очолити «червоних дияволів», що входять до топ-п'ятірки найдорожчих клубів світу, скористався опцією дострокового розторгнення угоди.

З німцем підписано контракт до кінця сезону-2021/2022, при цьому, згідно з домовленістю, після його завершення Рангнік залишиться в «Манчестер Юнайтед» ще на два роки в якості консультанта.

«Я дуже радий приєднатися до „Манчестер Юнайтед“. Сфокусуюсь на тому, щоб цей сезон став успішним для команди. Тут грають дуже талановиті гравці, усі мої зусилля протягом наступних шести місяців будуть спрямовані на те, щоб допомогти їм реалізувати свій потенціал. Крім цього, я з нетерпінням чекаю на можливість підтримувати довгострокові цілі клубу на консультаційній основі», — цитує Рангніка прес-служба манчестерського клубу.

Додамо, що німецький фахівець дуже схвально відгукується про знайомство з легендарним українським тренером Валерієм Лобановським та київським «Динамо», яке грало під керівництвом Метра.

«У січні 1985 року «Динамо» приїхало на збори до німецького Руйта, і я, будучи граючим тренером «Вікторії» з рідного містечка Бакнанг, напросився зіграти спаринг із командою Валерія Лобановського. Якоїсь миті мені здалося, що у «Вікторії» на троє людей менше — я навіть на полі швиденько всіх перерахував. Ні, футболістів була рівна кількість. Просто вони виявилися на три голови вищими та показували дива — суперник буквально позбавив нас часу на прийняття рішень та всілякого простору на полі. Тоді я вперше відчув, як це грати проти команди, яка систематично пресингує м'яч. Я вже грав проти великих професійних команд — і, зрозуміло, ті ігри ми також програвали, але вони хоча б давали трохи часу віддихатися, можливість «поставити ногу на м'яч», невелику перерву, щоб заспокоїтися.

Після цього я став їздити до Руйта на кожне тренування Лобановського. Особливо вражали заняття з тактики — я все записував у блокнот, намагався не випустити найменшу деталь. Мобільність та енергія, і те, як вони були підлаштовані для гри, були чудовими, тому я поговорив із Лобановським та зрозумів його ідеї. Динамівці грали у зовсім інший футбол — він різко відрізнявся від того, що показували тоді клуби Бундесліги. Найбільше вразив пресинг по всьому полю. Пам'ятаю, хтось із німецьких журналістів тоді ще у Лобановського спитав: «У чому сутність сучасної футбольної філософії?». Метр відповів: «Тиск. На всіх ділянках поля». Він був не з тих, хто розмовляв багато. Коли спробував за допомогою перекладача поставити йому кілька питань, одразу зрозумів — він не дуже комунікабельна людина", — так казав Ральф Рангнік про Лобановського.

Зазначимо, що «Манчестер Юнайтед» із Кріштіану Роналду у складі після 13 турів набрав 18 очок та посідає восьме місце у турнірній таблиці, відстаючи від лідируючого «Челсі» на 12 балів. Також «червоні дияволи» гарантували собі вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, займаючи перше місце у групі з «Вільярреалом», «Аталантою» та «Янг Бойзом». Перший матч під керівництвом нового тренера манкуніанці проведуть 2 грудня, коли в рамках англійської прем'єр-ліги приймуть на «Олд Траффорд» лондонський «Арсенал».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард «Манчестер Юнайтед» Едінсон Кавані написав книгу для дітей «Світло мого імені».

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