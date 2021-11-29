Жеребкування клубного чемпіонату світу: суперник для колишнього клубу Шевченка

У понеділок, 29 листопада, у штаб-квартирі Міжнародної федерації футболу (ФІФА) у швейцарському Цюріху відбулася церемонія жеребкування клубного чемпіонату світу.

Майбутній турнір стане вже 18-м за ліком. Пройде він у столиці ОАЕ — Абу-Дабі. Спочатку клубний мундіаль мав відбутися в грудні в Японії, але влада країни прийняла рішення відмовитися від його проведення через пандемію коронавірусу, і в результаті футбольні функціонери перенесли його на Аравійський півострів, де він відбудеться в період з 3 по 12 лютого 2022 року.

У ньому традиційно візьмуть участь переможці головних клубних континентальних турнірів — Ліги чемпіонів («Челсі» Англія, за який у 2006−2009 роках виступав українець Андрій Шевченко), Кубка Лібертадорес («Палмейрас» Бразилія), Ліги чемпіонів Африки («Аль-Ахлі» Єгипет), Ліги чемпіонів Океанії («Окленд Сіті» Нова Зеландія), Ліги чемпіонів Азії («Аль-Хіляль» Саудівська Аравія) та Ліги чемпіонів КОНКАКАФ («Монтеррей» Мексика), а також чемпіон країни-господарки змагань «Аль-Джазіра».

За підсумками жеребкування, в якому взяв участь колишній капітан «Челсі» Джон Террі, було складено таку турнірну сітку.

Перший раунд

«Аль-Джазіра» (ОАЕ) — «Окленд Сіті» (Нова Зеландія)

Другий раунд

«Аль-Ахлі» (Єгипет) — «Монтеррей» (Мексика)

«Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія) — «Аль-Джазіра» / «Окленд Сіті»

Півфінали

«Палмейрас» (Бразилія) — «Аль-Ахлі» / «Монтеррей»

«Аль-Хіляль» / «Аль-Джазіра» / «Окленд Сіті» — «Челсі» (Англія)

Додамо, що це буде п'ятий випадок, коли Абу-Дабі приймає клубний чемпіонат світу. У попередніх чотирьох переможцем незмінно ставав представник Європи — каталонська «Барселона» (2009-го), міланський «Інтер» (2010-го) та двічі мадридський «Реал» (2017-го та 2018-го). Загалом на рахунку представників Старого Світу 13 завойованих трофеїв, у команд із Бразилії — чотири.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що нападник «Палмейраса» Дейверсон «відзначився» у фіналі Кубка Лібертадорес дикою симуляцією після незначного поплескування від арбітра.

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