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Спорт

Збірна України з баскетболу здобула першу перемогу у відборі на ЧС-2023: відеоогляд матчу

20:38 29 листопада 2021
Україна Північна Македонія баскетбол

У понеділок, 29 листопада, у столичному Палаці спорту відбувся матч відбірного турніру на чемпіонат світу-2023. Після прикрої виїзної поразки від Грузії (83:88) збірна України приймала команду Північної Македонії, яка була розгромлена в першому турі Іспанією (65:94).

Україна — Північна Македонія — 78:61 (14:17; 16:17; 19:13; 29:14)

Україна: Пустовий (18 очок), Лукашов (13), Сидоров (13), Липовий (12), Павлов (9), Петров (6), Близнюк (4), Зотов (3), Рендл (0), Санон (0), Скапінцев (0).

Зі старту поєдинку у підопічних Айнарса Багатскіса не склалися кидки, що призвело до програної першої чверті (14:17). З результативністю у «жовто-синіх» не налагодилося й у другій 10-хвилинці, тож на велику перерву наша команда пішла, маючи мінус 4 очки — 30:34.

За підсумками третьої чверті нашим хлопцям вдалося виправити ситуацію та вийти вперед — 49:47, а в заключній 10-хвилинці взагалі «знищити» суперника, здобувши в результаті розгромну перемогу — 78:61.

Зазначимо, що найрезультативнішим гравцем збірної України став центровий іспанської «Гран Канарії» Артем Пустовий (18 балів), а у македонців найбільше очок набрав Боян Крстевскі (14).

В іншому матчі групи пізно ввечері Іспанія прийме на своєму майданчику Грузію. Саме піренейці стануть наступним суперником «жовто-синіх» — 24 лютого 2022 року наші хлопці зіграють на виїзді, а потім за три дні, 27-го, приймуть суперника у себе вдома.

Після групового етапу боротьбу за путівки на ЧС продовжать три найсильніші збірні з групи. У разі успішного подолання першого раунду на другому етапі наші баскетболісти з усіма набраними очками об'єднуються з трійкою найкращих команд групи Н (там грають Італія, Росія, Ісландія та Нідерланди). За результатами другого кола кваліфікації три найкращі збірні з групи стануть володарями ліцензій від Європи на чемпіонат світу-2023.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що жіноча збірна України з баскетболу сенсаційно розгромила призера Олімпіади в Токіо команду Франції.

Фото fiba. basketball

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