«Зоря» на залитому водою полі обіграла «Олександрію»: відеоогляд матчу УПЛ

У понеділок, 29 листопада, ігрова програма 16 туру української прем'єр-ліги завершилася поєдинком в Олександрії.

Чемпіонат України. 16-й тур

29 листопада (понеділок)

«Олександрія» — «Зоря» (Луганськ) — 0:1 (Імереков, 16).

Втративши шанси на продовження виступу в Лізі конференцій після гостьової поразки від італійської «Роми» (0:4), «Зоря» тепер може зосередитися на вирішенні своїх завдань у чемпіонаті України, де луганчани прагнуть повторити торішній успіх та знову здобути бронзові медалі («Динамо» та «Шахтар» уже відірвалися надто далеко, щоб серйозно заявляти про претензії на нагороди найвищої проби).

Єдиний гол у матчі, що проходив на залитому від дощу водою полі, було забито в середині першого тайму. Результативний удар записав на свій рахунок центральний захисник луганчан Імереков, який підключився до атаки та замкнув простріл Булеци з флангу.

28 листопада (неділя)

«Інгулець» (Петрово) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:1 (Тете, 32).

«Шахтар»: Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко (Бондар, 72), Майкон (Бондаренко, 62), Маркос Антоніо, Тете, Судаков (Марлос, 72), Мудрик (Сікан, 82), Педріньо (Соломон, 62)).

«Рух» (Львів) — «Металіст 1925» (Харків) — 2:0 (Борячук, 45+2, Климчук, 70).

«Колос» (Ковалівка) — «Верес» (Рівне) — 1:0 (Ільїн, 64).

27 листопада (субота)

«Минай» — «Динамо» (Київ) — 0:2 (Циганков, 12, з пенальті, Шапаренко, 90+6).

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарний, Шабанов, Кендзьора (Караваєв, 77), Сидорчук, Циганков (Антюх, 90+3), Вербич (де Пена, 61), Буяльський, Шапаренко, Гармаш (Шкурін, 77).

«Дніпро-1» — «Ворскла» (Полтава) — 5:1 (Гуцуляк, 1, 62, Довбик, 52, 54, Піхальонок, 58 — Кравчук, 84). На 50-й хвилині Довбик («Дніпро-1») не реалізував пенальті.

«Чорноморець» (Одеса) — «Десна» (Чернігів) — 0:1 (Тотовицький, 28).

26 листопада (п'ятниця)

«Маріуполь» — «Львів» — 0:1 (Довгий, 61).

Становище команд:

1. «Динамо» — 41 очко (16 матчів);

2. «Шахтар» — 41 (16);

3. «Дніпро-1» — 34 (16);

5. «Зоря» — 32 (16);

4. «Ворскла» — 31 (16);

6. «Десна» — 24 (16);

7. «Олександрія» — 23 (16);

8. «Верес» — 22 (16);

9. «Металіст 1925» — 19 (16);

10. «Колос» — 17 (16);

11. «Рух» — 16 (15);

12. «Львів» — 16 (16);

13. «Чорноморець» — 11 (16);

14. «Минай» — 10 (16);

15. «Інгулець» — 10 (15);

16. «Маріуполь» — 7 (16).

Бомбардири: 12 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 10 — Віктор Циганков («Динамо»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»), Олів'є Тілль («Ворскла»), Тете («Шахтар»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Денис Гармаш («Динамо»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

У 17-му турі української прем'єр-ліги зіграють: «Шахтар» — «Львів» (3 грудня), «Верес» — «Динамо», «Рух» — «Ворскла», «Металіст 1925» — «Колос» (4 грудня), «Зоря» — «Інгулець», «Олександрія» — «Минай», «Десна» — «Маріуполь» (5 грудня), «Дніпро-1» — «Чорноморець» (6 грудня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що білоруському легіонеру «Динамо» Іллі Шкуріну загрожує в'язниця на батьківщині.

Фото ФК «Олександрія»

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