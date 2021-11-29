У Парижі вручили «Золотий м'яч"-2021: стало відомо ім'я лауреата

У понеділок, 29 листопада, у театрі «Шатле» в Парижі відбулася ювілейна, 65-а за ліком, церемонія вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди у світовому футболі «Золотого м'яча» (Ballon d'Or), що з 1956 року присуджується виданням France Football. Нагадаємо, що у 2020-му через пандемію коронавірусу переможця вперше не було названо.

За підсумками голосування 180 журналістів з усього світу володарем «Золотого м'яча"-2021 названо сьомий раз в історії аргентинця Ліонеля Мессі (цього літа він змінив каталонську «Барселону» на французький «ПСЖ»), який прийшов на церемонію з дружиною та дітьми — благо, далеко їхати не довелося…

Другим став форвард «Баварії» Роберт Левандовські, третім — чемпіон Європи-2020 та переможець Ліги чемпіонів-2020/2021 італієць Жоржіньо. А от Криштіану Роналду, який фінішував в опитуванні незвично низьке для себе шосте місце (португалець уперше за 11 (!) років не потрапив до топ-5), захід проігнорував — причому вдруге поспіль.

Повністю список топ-30 виглядає так:

1. Ліонель Мессі (Аргентина, «ПСЖ»);

2. Роберт Левандовські (Польща, «Баварія»)

3. Жоржіньо (Італія, «Челсі»)

4. Карім Бензема (Франція, «Реал»)

5. Нголо Канте (Франція, «Челсі»)

6. Криштіану Роналду (Португалія, «Манчестер Юнайтед»);

7. Мохамед Салах (Єгипет, «Ліверпуль»);

8. Кевін де Брюйне (Бельгія, «Манчестер Сіті»);

9. Кіліан Мбаппе (Франція, «ПСЖ»);

10. Джанлуїджі Доннарумма (Італія, «Мілан»);

11. Ерлінг Холанд (Норвегія, «Боруссія» Дортмунд);

12. Ромелу Лукаку (Бельгія, «Інтер»);

13. Джорджо К'єлліні (Італія, «Ювентус»);

14. Леонардо Бонуччі (Італія, «Ювентус»);

15. Рахім Стерлінг (Англія, «Манчестер Сіті»);

16. Неймар (Бразилія, «ПСЖ»);

17. Луїс Суарес (Уругвай, «Атлетіко»);

18. Симон Кьяєр (Данія, «Мілан»);

19. Мейсон Маунт (Англія, «Челсі»);

20. Ріяд Марез (Алжир, «Манчестер Сіті»);

21−22. Лаутаро Мартінес (Аргентина, «Інтер»), Бруну Фернандеш (Португалія, «Манчестер Юнайтед»).

23. Харрі Кейн (Англія, «Тоттенхем»).

24. Педрі (Іспанія, «Барселона»);

25. Філ Фоден (Англія, «Манчестер Сіті»);

26−28. Жерар Морено (Іспанія, «Вільярреал»), Рубен Діаш (Португалія, «Манчестер Сіті»), Ніколо Барелла (Італія, «Інтер»);

29−30. Сезар Аспілікуета (Іспанія, «Челсі»), Лука Модрич (Хорватія, «Реал»).

Додамо, що ведучими урочистостей стали відома французька телеведуча Сенді Ерібер та екс-зірка «Челсі» та збірної Кот-д'Івуару Дідьє Дрогба. А «Золоті м'ячі» до «Шатле» привезли знамениті гонщики «Формули 1» іспанець Фернандо Алонсо та француз Естебан Окон, яких впізнали на сцені лише тоді, коли вони зняли шоломи.

Зазначимо, що нагорода, вручена переможцю, була виготовлена в Парижі ювелірним будинком Mellerio dits Meller. Приз складається з двох напівсфер із латуні, встановлений на підставі з піриту та покритий золотим шаром (висота сучасного варіанта — 31 см, ширина — 23 см). Ім'я переможця гравірується на м'ячі. Вартість «Золотого м'яча» близько 13 тисяч євро.

Жіночий «Золотий м'яч» цього року дістався форварду каталонської «Барселони» Алексії Путейяс. Причому приз вручав дівчині один із найкращих нападників світу француз Кіліан Мбаппе.

Другим в історії володарем нагороди найкращому воротарю світу — премії імені Лева Яшина (2019-го трофей дістався Мануелю Нойєру з «Баварії») — став чемпіон Європи-2020 італієць Джанлуїджі Доннарумма.

Визнання в номінації «Найкращий молодий футболіст світу» (до 21 року) удостоївся півзахисник каталонської «Барселони» Педрі, що відсвяткував 25 листопада 19-річчя, який отримав нагороду Kopa Trophy з рук володаря «Золотого м'яча"-2006 італійця Фабіо Каннаваро.

Нагороду в номінації «Найкращий нападник» отримав поляк Роберт Левандовські. Після вручення призу на екрані було показано нарізку з десяти найкращих голів форварда в році. До речі, результативний удар Роберта у ворота «Динамо» у нещодавньому матчі Ліги чемпіонів до неї не потрапив…

Нагадаємо, що «Золотий м'яч» заснували з ініціативи головного редактора журналу France Football Габріеля Ано, який попросив своїх колег проголосувати за найкращого гравця року в Європі 1956 року. Першим володарем призу став англієць Стенлі Метьюз.

З того часу сім разів трофей вигравав аргентинець Ліонель Мессі, п'ять разів — португалець Криштіану Роналду, по три — голландці Йохан Кройфф та Марко ван Бастен, а також француз Мішель Платіні.

Втішно, що за 65 років існування «Золотого м'яча» престижна нагорода тричі вручалася українським футболістам: 1975-го — Олегу Блохіну, 1986-го — Ігорю Бєланову та 2004-го — Андрію Шевченку.

Володарі «Золотого м'яча» Ігор Бєланов, Олег Блохін та Андрій Шевченко

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ФІФА назвала претендентів на нагороду найкращому футболісту світу The Best.

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