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Спорт

«Я плив понад п'ять годин»: Усик розповів про найважче тренування в житті

12:04 30 листопада 2021
Олександр Усик

Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19 перемог, 13 з них — нокаутом), який сенсаційно позбавив титулів британця Ентоні Джошуа, під час зустрічі з дітьми розповів про своє найважче тренування в житті.

Знаменитий боксер із жахом згадав, як під час одного із занять перед Олімпійськими іграми 2012 року (у Лондоні Усик став олімпійським чемпіоном!) плив у басейні 10 км.

«Коли ми готувалися до Олімпіади, то пливли у басейні 10 кілометрів, — розповів Олександр Усик. — Без зупинок — від бортика до бортика. Особисто я плив 5 годин та 3 хвилини. Було нелегко. Після такого мені здавалося, що в космос полетіти було б легше. Мене після запливу ще два дні штормило. Я за кермом не їздив і навіть коли їв, руки все ще на всі боки «стирчали».

Нагадаємо, що зовсім недавно Олександр Усик продовжив співпрацю з промоутером Олександром Красюком і навесні має намір провести матч-реванш із Ентоні Джошуа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик провів дуель поглядів із дочкою, що подорослішала .

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