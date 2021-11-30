Кріштіану Роналду не з'явився на вручення «Золотого м'яча» і назвав редактора «Франс Футбол» брехуном

Нападник «Манчестер Юнайтед» та збірної Португалії Кріштіану Роналду пояснив, чому не приїхав до Парижа на церемонію вручення «Золотого м'яча», який напередодні всьоме у кар'єрі завоював Ліонель Мессі.

Крім того, п'ятиразовий володар престижної нагороди звинуватив у брехні Паскаля Ферре, головного редактора журналу France Football, який вручає «Золотий м'яч». Як відомо, за кілька днів до церемонії в паризькому театрі «Шатле» бос французького видання заявив, що Роналду керується лише однією метою: обійти Мессі за здобутими «Золотими м'ячами» в кар'єрі.

«Сьогоднішній результат пояснює заяви Паскаля Ферре минулого тижня, коли він сказав, ніби я зізнався йому, що моя єдина мета — завершити кар'єру з більшою кількістю «Золотих м'ячів», ніж у Ліонеля Мессі, — написав Кріштіану Роналду на своїй сторінці в Instagram. — Паскаль Ферре збрехав, він використав моє ім'я, щоб просувати себе та просувати видання, в якому він працює.

Неприпустимо, щоб людина, відповідальна за вручення такої престижної нагороди, могла брехати таким чином, виявляючи повну неповагу до того, хто завжди поважав France Football та «Золотий м'яч». І сьогодні він знову збрехав, виправдовуючи мою відсутність на гала-вечорі нібито карантином, який не має причин для існування.

Я завжди готовий привітати тих, хто перемагає за правилами чесної гри, які вели мене зі старту кар'єри. Я роблю це, тому що я ніколи не буваю проти будь-кого. Я завжди перемагаю для себе та для клубів, які представляю, я перемагаю для себе та для тих, хто мене любить. Я не перемагаю, щоб випередити когось.

Найбільша мета у моїй кар'єрі — виграти національні та міжнародні титули для клубів, які я представляю, та для збірної моєї країни. Найбільша мета у моїй кар'єрі — бути добрим прикладом для всіх, хто є чи хоче стати професіональним футболістом. Найбільша мета у моїй кар'єрі — вписати своє ім'я золотими літерами в історію світового футболу.

Насамкінець скажу, що моя увага вже зосереджена на наступній грі «Манчестер Юнайтед» і на всьому тому, чого разом з моїми товаришами по команді та нашими вболівальниками ми ще можемо досягти цього сезону. Інше? Інше — це лише інше…"

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду ставав володарем «Золотого м'яча» у 2008, 2013, 2014, 2016 та 2017 роках. А у 2019 та 2021-му, коли вперше за 11 років не потрапив за підсумками референдуму навіть до чільної п'ятірки (шосте місце), португалець проігнорував церемонії вручення нагороди в Парижі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду претендує на престижну премію ФІФА The Best.

Фото Twitter Ballon d'Or

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