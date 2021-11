Сьомий «Золотий м'яч» Мессі: футбольний світ обурюється

Вручення напередодні аргентинцю Ліонелю Мессі «Золотого м'яча», який став сьомим у його кар'єрі, викликало неоднозначну реакцію у футбольному світі. Багато хто вважає, що більше нагороди був гідний форвард «Баварії» та збірної Польщі Роберт Левандовські, який відстав від нападника «ПСЖ» за підсумками опитування на 33 бали.

«Думаю, France Football має вручити тобі нагороду за 2020-й (торік „Франс Футбол“ не назвав лауреата через пандемію коронавірусу. — Авт.). Ти заслужив на нього. Він повинен стояти в тебе вдома», — визнав сам Ліонель Мессі, звертаючись до поляка.

До речі, Левандовські після оголошення підсумкових результатів у паризькому театрі «Шатле» посміхався та ввічливо аплодував. Але гігантське розчарування 33-річного бомбардира було помітне.

«Чесно кажучи, після такого вибору я більше не розумію цей світ, — заявив володар нагороди «Франс Футбол» 1990 року німець Лотар Маттеус. — За всієї поваги до Ліонеля Мессі та інших відмінних номінантів, ніхто не заслужив «Золотий м'яч» більше ніж Левандовські.

France Football не присуджував приз минулого року, і лише через всі титули, які Роберт виграв із «Баварією» 2020-го, йому немає рівних за останні два роки. Але навіть якщо розглядати лише 2021 рік, Левандовські все одно був найкращим. Він побив рекорд Герда Мюллера, очолив список бомбардирів у всіх турнірах, а цього року знову всіх обійшов у національних та міжнародних турнірах.

Хоч Мессі і взяв Кубок Америки з Аргентиною, але виглядає абсолютно блідим у «ПСЖ». Бензема провів чудовий рік, але нічого не виграв із «Реалом». Салах був чудовий в останні кілька місяців, але на початку року він мав довгий безгольовий період. Жоржиньо, звичайно, виграв два дуже важливі титули з «Челсі» та Італією, але він далеко не так виділявся, як Левандовські. А Роналду не був такий стабільний і яскравий, як Роберт. Не можу зрозуміти, чому Левандовські не виграв".

Роберту Левандовські вручили в Парижі "втішний" приз найкращого нападника світу

«Він погано грає п'ять місяців. Те саме стосується Роналду, — висловив свою думку знаменитий француз Жан-П'єр Папен. — Що зробив Мессі у Парижі після перемоги на Кубку Америки? Він забив один гол у лізі 1, три — у Лізі чемпіонів. Я нічого не маю проти Мессі. Він один із найбільших гравців в історії. Але цього року він на це не заслуговує.

Перемога Мессі знецінить «Золотий м'яч». Це означатиме, що ми більше не даємо гравцям, які добре себе проявляють, шанс виграти трофей з огляду на те, як складно добре грати протягом усього сезону".

Колишній нападник збірної Англії та ведучий шоу Match of the Day на телеканалі «Бі-бі-сі» One Гарі Лінекер привітав Мессі з отриманням «Золотого м'яча» та назвав досягнення аргентинця «чудовою сімкою». Але пізніше прокоментував слова Лео, який зі сцени паризького театру «Шатле» заявив, що Левандовські давно заслужив на приз, а «Золотий м'яч"-2020 має стояти у нього вдома.

«Мессі погоджується. Мессі правий. Вручити Левандовські нагороду. Це так просто і так правильно», — написав Гарі Лінекер у Twitter.

«Можна згортати цю лавочку. Сьогодні для мене ця номінація закінчилася, — написав у Telegram ексфутболіст збірної України Максим Калиниченко. — Точніше номінація у такому вигляді. Мессі великий, Мессі геній. Але! З цим тепер йому жити. Він сам розуміє, що в ці пандемійні два роки, найкращим він не був. А у Парижі він став просто посередньою копією самого себе. І в цьому немає нічого ні незвичайного, ні страшного. Легенди, хоч би які вони були, рано чи пізно йдуть. Сьогодні Лео пішов. І гадаю, не лише для мене. Він справді найкращий футболіст для кількох поколінь. Він епоха. А ось найкращий футболіст цих двох років — Левандовські. І це правда. І „Золотий м'яч“ мали віддавати йому. У мене сьогодні все».

Роберт Левандовські, Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе та Луїс Суарес на церемонії вручення "Золотого м'яча" у паризькому театрі "Шатле"

До речі, Ліонель Мессі, окрім самого трофею, отримав під час церемонії в паризькому театрі «Шатле» унікальний подарунок у вигляді розкішного та ексклюзивного годинника. Аксесуар розробила швейцарська компанія Pursell. Унікальна модель годинника Escape Ballon d'Or діаметром 48 мм виготовлена з 18-каратного рожевого золота та оснащена механічним механізмом із запасом ходу на 50 годин. Усередині механізму розмістили зменшену копію головного атрибуту церемонії.

Нагадаємо, що 34-річний Ліонель Мессі, який влітку перебрався з «Барселони» до ПСЖ", вигравав «Золотий м'яч» у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 та 2021 роках.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду проігнорував церемонію вручення «Золотого м'яча» і назвав головного редактора «Франс Футбол» брехуном.

Фото Twitter Ballon d'Or, instagram.com/purnell_official

