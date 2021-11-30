Чудо-удар із центру поля та три жіночі шедеври: відео голів-претедентів на премію ФІФА Ференца Пушкаша

Міжнародна федерація футболу (ФІФА), яка раніше назвала претендентів на завоювання нагороди The Best, опублікувала список номінантів на премію імені Ференца Пушкаша, яка з 2009-го присуджується за найкрасивіший гол року.

Серед 11 претендентів на нагороду, зокрема, ефектний гол Еріка Ламели рабоною у ворота «Арсеналак», а також блискучий удар із центру поля у виконанні Патріка Шика у матчі проти Шотландії на Євро-2020. Є серед номінантів і три шедеври у жіночому футболі.

Повністю список кандидатів на завоювання премії Ференца Пушкаша має такий вигляд: Луїс Діас («Порту»), Готьє Ен («Мец»), Ерік Ламела («Тоттенхем» / «Севілья»), Валентино Лазаро («Інтер» / «Бенфіка»), Ріяд Марез («Манчестер Сіті»), Сандра Овусу-Анса («Спартак», Сербія), Вангеліс Павлідіс (АЗ), Даніель Санчес («Блекберн»), Патрік Шік («Байєр»), Мехді Таремі («Порту»), Керолайн Вейр («Манчестер Сіті»).

Голосування триватиме на офіційному сайті ФІФА до 10 грудня. На початку січня стануть відомі імена трьох фіналістів, а володара нагороди Ференца Пушкаша назвуть під час церемонії вручення нагород The Best 17 січня у Цюріху.

Нагадаємо, що минулого року найкрасивішим ФІФА визнала гол корейського форварда «Тоттенхема» Сон Хін Міна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ліонель Мессі всьоме у кар'єрі завоював «Золотий м'яч».

Фото Twitter fifa.com

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