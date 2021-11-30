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Спорт

Названо переможців відкритого Кубка Київської області з фігурного катання

13:38 30 листопада 2021
Названо переможців відкритого Кубка Київської області з фігурного катання

27−28 листопада на арені «Льодограй», що у Богуславі на Київщині, відбувся відкритий Кубок Київської області з фігурного катання серед юніорів та юніорок. У змаганнях взяли участь спортсмени з Києва та Київської області, Одеси, Харкова, Умані та Білої Церкви.

Протягом двох днів було розіграно 35 комплектів нагород серед 101 учасника віком від 5 до 16 років.

Серед наймолодших учасників призові місця посіли:

Єфросинія Ставнійчук (Київ)

Софія Назаренко (Київ)

Емілія Дробот (Київ)

та Філіп Соляник (Київ)

Серед кандидатів у майстри спорту найкращими були кияни Кирило Киричко та Аліна Андрієвська.

«Лото-Забава» та лотерейний оператор «М.С.Л.» вітають переможців та учасників змагання, а також бажають їм нових звершень та нових перемог.

Льодова арена «Льодограй» є відмінним прикладом бізнесу, який успішно сприяє розвитку спорту.

Довідка

Льодова арена «Льодограй» збудована у 2014 році в місті Богуслав за 100% фінансування оператора державних лотерей «М.С.Л.» («Лото-Забава», «Мегалот» та ін.).

Будівництво льодової арени та фінансування богуславської дитячої хокейної команди «Шершні» та команди фігуристів є підтвердженням соціальної спрямованості лотерей на підтримку дитячого спорту в Україні.

На арені «Льодограй» тренується понад 450 дітей різного віку, які вже стали призерами й золотими медалістами українських та міжнародних змагань.

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