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Спорт

Чемпіон світу загинув у перестрілці, встигнувши забрати на той світ свого вбивцю

16:09 30 листопада 2021
Емміт Кінг

Чемпіон світу з легкої атлетики Емміт Кінг загинув внаслідок перестрілки у місті Бессемер (штат Алабама, США), інформує insidethegames.biz.

Повідомляється, що у 62-річного Кінга виник конфлікт із його 60-річним знайомим біля порога будинку, після чого обидва чоловіки схопилися за пістолети та відкрили вогонь. Кінг через 40 хвилин помер у лікарні, а другий учасник конфлікту — просто на місці конфлікту.

Зазначимо, що Емміт Кінг — бронзовий призер чемпіонату світу 1983 року в бігу на 100 м, на тих же змаганнях у Хельсінкі він зі світовим рекордом завоював «золото» в естафеті 4×100 м. Також спринтер був запасним у заявці збірної США на Олімпійських іграх 1984 та 1988 років, але у змаганнях не брав участі.

1983 рік. Емміт Кінг (другий ліворуч) у складі збірної США, яка встановила світовий рекорд на чемпіонаті світу в Гельсінкі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одна з найкращих боксерок світу вбила чоловіка через 10 місяців після весілля.

Фото Getty Images

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