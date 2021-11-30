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Спорт

«Обмивали» «Золотий м'яч»: дружина Мессі прихопила трофей чоловіка і всю ніч витанцьовувала з подругами

17:24 30 листопада 2021
Дружина Ліонеля Мессі Антонелла Рокуцца із Золотим м&#39;ячем та подругами

Напередодні в паризькому театрі «Шатле» форварду «ПСЖ» та збірної Аргентини Ліонелю Мессі всьоме в кар'єрі вручили «Золотий м'яч» найкращого футболіста світу, який виступає в Європі.

Зрозуміло, що одними з перших, хто привітав лауреата, були дружина та його сини, які були присутні на церемонії.

Ось тільки, судячи з усього, тато з 9-річним Тьяго, 6-річним Матео та 3-річним Чіро незабаром поїхав додому, а ось Антонелла Рокуццо з дружинами гравців «Парі Сен-Жермен» з нагоди свята влаштувала у Парижі закриту вечірку. Та ще «Золотий м'яч» із собою прихопила!

У компанії коханої найкращого футболіста світу витанцьовували дружини Анхеля ді Марії, Леандро Паредеcа, Андера Еррери, Едінсона Кавані, Серхіо Ріко Гонсалеса, а також одна «легіонерка» — дружина форварда іспанського «Атлетико» Луїса Суареса (близького друга Мессі), яка й розмістила в Instagram фото та відео з вечірки.

До речі, як повідомляє пресслужба «ПСЖ», Ліонель Мессі та його партнер по збірній Аргентини Леандро Паредес пропустили тренування команди у вівторок через симптоми гастроентериту. У середу, 1 грудня, у парижан гра чемпіонату Франції проти «Ніцци».

Фото Instagram

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