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Спорт

Бос білоруського футболу та його дружина затримані поліцією в Чехії

18:36 30 листопада 2021
Володимир Базанов із дружиною

Чеська поліція затримала голову Білоруської федерації футболу Володимира Базанова та його дружину Тетяну у місті Опава, де сьогодні мав відбутися відбірний матч чемпіонату Європи між жіночими збірними двох країн, повідомляє denikn.cz.

Чиновник прилетів до Чехії з Кіпру, де білоруські футболістки грали з місцевою збірною. Правоохоронці підозрюють, що Базанов (полковник, ветеран війни в Афганістані) разом із дружиною прибув до країни, не маючи дозволу на в'їзд.

«На даний момент міністерство не має інформації про те, що ця особа знаходиться на нашій території, — заявив напередодні глава МЗС Чехії Якуб Кулганек. — Зараз це розслідується. Цій людині не було надано чеську в'їзну візу. Якщо виявиться, що він справді перебуває в Чехії, буде вжито відповідних адміністративних заходів, аж до депортації. Якщо він справді тут, йому доведеться покинути Чехію».

УЄФА та білоруська федерація вже звернулися до представників Футбольної асоціації Чехії із проханням про допомогу у ситуації із затриманням Володимира Базанова, який у грудні минулого року підтримав режим Олександра Лукашенка, підписавши лист «провладних спортсменів».

Зазначимо, що у листопаді 2020-го Володимиру Базанову заборонили в'їзд на територію Латвії, Литви та Естонії.

Що ж до матчу Чехія — Білорусь, на який прилетів Базанов, то за рішенням УЄФА його перенесли на невизначений термін. Як мінімум, у трьох представниць білоруської команди позитивний тест на коронавірус.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що білоруському легіонеру «Динамо» Іллі Шкуріну на батьківщині загрожує в'язниця.

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