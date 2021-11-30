Легенда «Ліверпуля» помер після 35 років боротьби з важкою хворобою

Знаменитий ексфутболіст «Ліверпуля» та збірної Англії Рей Кеннеді помер у віці 70 років після 35-річної боротьби із хворобою Паркінсона, повідомляє dailymail.co.uk.

До переходу в «Ліверпуль» півзахисник став у складі «Арсеналу» чемпіоном та володарем Кубка Англії, а також завоював Кубок Ярмарок (попередник Кубка УЄФА). За сім з половиною років виступів у команді Боба Пейслі Кеннеді провів 393 матчі (72 голи) і виграв 14 (!) трофеїв — три Кубки європейських чемпіонів, Кубок та Суперкубок УЄФА, п'ять чемпіонських титулів в Англії та чотири Суперкубки країни.

Рей Кеннеді із завойованим у складі "Ліверпуля" Кубком європейських чемпіонів

У складі збірної Англії футболіст, якому поставили страшний діагноз у 1986 році, провів 17 поєдинків та забив три м'ячі.

В останні роки Рей Кеннеді, у якого залишилося два сини — 45-річний Кар і 40-річний Дейл, жив тихо та замкнуто. Він майже не пересувався і дуже залежав від ліків, які дозволяли йому зняти симптоми хвороби. Знаменитому футболістові навіть довелося продати свої медалі, футболки та інші пам'ятні знаки після того, як у нього закінчилися кошти для існування.

Знаменитий футболіст 35 років боровся із хворобою Паркінсона

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий форвард «Ліверпуля» та чемпіон світу у складі збірної Англії Роджер Хант.

Фото ФК «Ліверпуль»

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