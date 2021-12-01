Заявилися за «Мерседесом»: футболіст «Арсенала» не спасував перед грабіжниками з бітою

Футболіст лондонського «Арсенала» Габріел, за якого «каноніри» торік заплатили «Ліллю» 26 млн євро, виявився не з боязких. 23-річний бразилець дав відсіч грабіжникам, які намагалися в гаражі його будинку відібрати «Мерседес», годинник та мобільний телефон, повідомляє Daily Mail.

За інформацією видання, інцидент стався ще в серпні, але подробиці того, що трапилося, стали відомі лише зараз. Напад був скоєний на гравця після того, як він з другом повертався із нічного клубу. Двоє зловмисників прослідкували за Габріелем і напали на нього в гаражі його будинку.

Один із грабіжників погрожував футболістові бейсбольною бітою, але Габріел (зріст хлопця — 190 см!) вдарив його по обличчю, після чого нападники втекли, не зумівши забрати «Мерседес» футболіста вартістю 45 тисяч фунтів стерлінгів (близько 53 тисяч євро). Інцидент зафіксували камери відеоспостереження.

Одним із нападників виявився 26-річний Абдерахам Муза, який раніше вже відбував терміни — зокрема, за зберігання зброї та зберігання героїну з метою збуту. Цього разу його ув'язнили на п'ять років, а з пограбуванням рецидивіста змогли пов'язати завдяки ДНК (втратив на місці злочину кепку). На думку суду, Муза вибрав Габріела не через те, що той відомий футболіст, а через дороге авто.

Один із зловмисників Абдерахам Муза отримав п'ять років в'язниці

Зазначимо, що центральний захисник Габріел після переходу з французького клубу зіграв за «Арсенал» 42 поєдинки, в яких забив чотири м'ячі. Захисник цілком міг стати влітку чемпіоном Олімпійських ігор, але не поїхав до Токіо через травму коліна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що членам банди, які напали на зірок «Арсенала» Месута Єзіла та Сеада Колашинаца, дали 100 років в'язниці.

Фото ФК «Арсенал»

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