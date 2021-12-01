Скандал із «Золотим м'ячем»: Кріштіану Роналду показали зі сцени в трусах

Організаторів «Золотого м'яча», який всьоме в кар'єрі виграв Ліонель Мессі, звинуватили в неповазі до Кріштіану Роналду, який не приїхав до Парижа і назвав головного редактора видання «Франс Футбол» брехуном.

У розпал церемонії на екран навіщось вивели фото обкладинки одного зі старих випусків журналу Vanity Fair, на якому п'ятиразовий володар нагороди та Дідьє Дрогба (ведучий вечора) позують в одних трусах. Багато хто в мережі вважав поведінку організаторів «Золотого м'яча» (видання «Франс Футбол») неповажною. Тим паче, що претенденти на нагороду Роберт Левандовські, Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе, які сиділи в залі, в момент, коли зображення з'явилося на екрані, розсміялися. Навіть Дрогба запитав: «Навіщо було показувати це фото?»

«Тут просто Роналду проти всього світу. Рівень неповаги просто тривожний», «Неймовірна неповага — показати таке під час церемонії. Навіть Дрогба запитав, навіщо це було показувати», «Дрогба якось сказав: „Всі знають, що Роналду кращий ніж Мессі, але вони не можуть цього визнати“. І вони зробили з ним (і Кріштіану) ось це… Рівень ненависті просто не вкладається в голові», — рясніє невдоволенням мережа.

Нагадаємо, що володар «Золотого мʼяча» 2008, 2013, 2014, 2016 та 2017 роках Кріштіану Роналду цього разу посів за підсумками референдуму лише шосте місце, вперше за 11 років не потрапивши навіть до чільної п'ятірки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що багато футбольних зірок вважають перемогу Ліонеля Мессі в референдумі «Франс Футбол» незаслуженою.

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