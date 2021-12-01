Паралімпійська чемпіонка Мар'яна Шевчук принесла Україні золоту медаль чемпіонату світу

Знаменита спортсменка з Вінницької області Мар'яна Шевчук, яка виграла золоту медаль Паралімпійських ігор у Токіо, стала дворазовою чемпіонкою світу з пауерліфтингу.



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На світовій першості у Тбілісі 25-річна українська атлетка, змагаючись у ваговій категорії до 55 кг, у першій спробі повторила результат, з яким перемогла на Іграх у Токіо (125 кг). Цього вже було достатньо для «золота» (срібна призерка турчанка Бесра Думан підняла штангу вагою 121 кг, а володар «бронзи» росіянка Тамара Підпальна — 120 кг). Але в третій спробі Мар'яна взяла 133,5 кг, побивши свій же світовий рекорд, який був встановлений у травні 2021 року на етапі Кубка світу. Розумниця!

Мар'яна Шевчук (у центрі) стала дворазовою чемпіонкою світу

Зазначимо, що тепер Мар'яна, яка свого часу перебувала між життям та смертю через серйозну хворобу, олімпійська чемпіонка, чемпіонка Європи та дворазова переможниця світових першостей (перше «золото» ЧС Шевчук здобула у 2019 році в Нур-Султані).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 18-річний український гімнаст Ілля Ковтун сенсаційно завоював медаль чемпіонату світу в Японії.

Фото Twitter ParaPowerlifting

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