Біатлон в Естерсунді: де і коли дивитися онлайн гонки другого етапу Кубка світу

З четверга до неділі, 2--5 грудня, у шведському Естурсунді, де власне наприкінці листопада стартував сезон, пройде другий етап Кубка світу з біатлону.

Честь збірної України на скандинавському етапі відстоюватимуть Дмитро Підручний (на фото), який у 2019-му саме в Естерсунді став чемпіоном світу, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, а також Артем Прима та Тарас Лесюк, які повернулися до ладу після зараження коронавірусом.

Нашу жіночу команду на змаганнях представлять Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна), Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Дар'я Блашко, яка вже встигла здобути дві «бронзи» на етапі Кубка IBU (другий біатлонний дивізіон).

У прямій трансляції гонки другого етапу Кубка світу покаже телеканал «UA:Перший». Також прямі ефіри з Естерсунда заплановані на каналах «Євроспорт», «Білорусь 5» та «Матч ТВ» (Росія).

Біатлон. Кубок світу. Другий етап (Естерсунд, Швеція)

2 грудня (четвер)

Спринт 7,5 км (жінки) 14:45 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТВ»

Спринт 10 км (чоловіки) 17:30 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТВ»

4 грудня (субота)

Перегони переслідування 10 км (жінки) 14:00 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТВ»

Естафета 4×7,5 км (чоловіки) 16:10 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТВ»

5 грудня (неділя)

Естафета 4×6 км (жінки) 13:35 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТВ»

Перегони переслідування 12,5 км (чоловіки) 16:15 «UA:Перший», «Євроспорт», «Матч ТВ»

На стартовому етапі Кубка світу в Естерсунді наші спортсмени своїми результатами не вразили. У чоловіків найкращий показник у Дмитра Підручного, який фінішував на 21-му місці у спринті, а у жінок Валя Семеренко стала 17-ю в індивідуальних перегонах.

У загальному заліку Кубка світу лідерство у чоловіків із 88 очками захопили француз Сімон Дестьє та норвежець Йоханнес-Тінгнес Бе, а у жінок — чешка Маркета Давідова та білоруска Дінара Алімбекова (по 86 балів).

До речі, за успішний виступ на етапах Кубка світу біатлоністам передбачені серйозні призові. Наприклад, «золото» в індивідуальних перегонах у чоловіків і жінок оцінюється в 15 тисяч євро, «срібло» — в 12 тисяч, «бронза» — в 9 тисяч (4-е місце — 7 тис., 5-е — 6 тис., 6-те — 5 тис., а останнє призове, 20-е, — 500 євро).

В естафетах міжнародна федерація платить по 24 тис. євро за перемогу (по 6 тис. на одного члена команди), по 18 тис. — за друге місце (по 4,5 тис.) та по 14 тис. — за третє (по 3,5 тис.). У змішаних естафетах преміальні становлять 12 тисяч євро (по 6 тис. на одного члена команди) за «золото», 9 тисяч (по 4,5 тис.) — за «срібло» та 7 тисяч (по 3,5 тис.) — за «бронзу».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазова чемпіонка світу з біатлону Габріела Коукалова показала новонароджену дитину.

Фото biathlon.com.ua

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