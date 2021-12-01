Молдавські біатлоністи виступили на першому етапі Кубка світу успішніше, ніж минулого сезону

В останні дні листопада у шведському Естерсунді фінішував перший етап Кубка світу з біатлону-2021/2022. Поруч з українськими лижниками, котрі стріляють, та спортсменами з інших країн змагалися на трасах й молдавські біатлоністи, які цього разу виступили набагато успішніше, ніж на етапі Кубка світу у фінському Контіолахті (ті змагання стали для молдавських біатлоністів першими у минулому сезоні).

В індивідуальній гонці на 20 км молдавські біатлоністи Павло Магазєєв та Михайло Усов посіли 42-е та 48-е місця. При цьому Магазеєв лише на 12 секунд відстав від шведа Самуельсона, який через день виграв спринтерську гонку. Спортсменам з Молдови вдалося залишити позаду одного з лідерів російської збірної Олександра Логінова, який прийшов до фінішу 52-м. Трійку призерів у чоловічій гонці сформували норвежці Стурла Легрейд, Тар'єй Бе, а також француз Симон Дестьє.

У спринті Магазеєв прийшов до фінішу 62-м, а Михайло Усов — 109-м. Поза конкуренцією у цій дисципліні виявилися Себастьян Самуельсон (Швеція), Ветле-Сьястад Крістіансен і Йоханнес-Тінгнес Бе (обидва — Норвегія).

Молдавські біатлоністки Аліна Стремоус та Альона Іванова в індивідуальній гонці посіли 55-е та 90-е місця. На п'єдестал піднялися чешка Маркета Давидова, Ліза-Тереза Хаузер з Австрії та німкеня Деніз Герман.

У спринті дівчата з Молдови також розташувалися у другій частині підсумкового протоколу, посівши 67-у та 69-у позиції відповідно. Тріумфаторками у цій дисципліні стали Ханна Еберг зі Швеції, Анаїс Шевальє-Буше з Франції та норвежка Марте-Олсбю Ройзеланд.

Президент Федерації біатлону Молдови Дмитро Торнер так прокоментував виступ своїх підлеглих: «Це лише перший етап Кубка світу, можливо, хлопцям трохи забракло впевненості. Але це водночас початок великого сезону, і ми з оптимізмом дивимось у майбутнє. І не лише з прицілом на Олімпіаду, а загалом — на перспективи молдавського біатлону».

Дмитро Торнер також зазначив, що для того, щоб збірна Молдови почала демонструвати високі результати, знадобиться досить тривалий період.

«Ми у федерації працюватимемо системно, будемо цілеспрямовано розвивати біатлон у Молдові. Звичайно, це робота не одного, двох та навіть не трьох років. Але ми точно знаємо, що наша робота дасть результат, і я вірю, що всі перемоги у Молдови та наших спортсменів ще попереду», — резюмував Дмитро Торнер.

На фото в заголовку спортсмен молдавської збірної з біатлону

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