Ексфутболісту «Динамо» та «Шахтаря» погрожують поламати ноги та зробити інвалідом

Колишній футболіст київського «Динамо», донецького «Шахтаря» і англійського «Манчестер Юнайтед» 52-річний Андрій Канчельскіс, котрий свого часу обізвав Алекса Фергюсона «шотландським виродком», написав заяву до поліції після погрози розправи в московському кафе, повідомляє телеграм-канал Shot.

Як виявилося, інцидент пов'язаний із його роботою в узбекистанському «Навбахорі». Канчельскіс залишив клуб у жовтні 2020 року через борги із зарплати. Згодом ФІФА зобов'язала «Навбахор» виплатити тренеру 1,6 млн євро плюс відсотки.

У кафе до Канчельскіса підійшли троє невідомих чоловіків у медичних масках, один із яких запитав тренера про те, чи справді він працював в Узбекистані та чи отримував пропозицію про виплату йому 80 тисяч доларів. Отримавши ствердну відповідь, чоловік заявив, що через суд тренер все одно нічого не отримає, а якщо не візьме гроші, йому поламають ноги та зроблять інвалідом.

Нагадаємо, Андрій Канчельскіс народився в українському Кіровограді (нинішній Кропивницький). Після виступів за «Динамо» та «Шахтар» талановитий півзахисник перейшов до іменитого «Манчестер Юнайтед», у якому під керівництвом Алекса Фергюсона двічі виграв чемпіонат та Суперкубок Англії, а також по разу Кубок країни та Кубок англійської ліги (до речі, вийшовши на заміну саме замість Канчельскіса, у складі «МЮ» дебютував Девід Бекхем).

Канчельскіс виграв із "МЮ" шість трофеїв, зокрема двічі став чемпіоном Англії

Англійські модники - Райан Гіггз, Девід Бекхем та Андрій Канчельскіс

З легендарним Алексом Фергюсоном

У послужному списку футболіста також виступи за англійські «Евертон» та «Манчестер Сіті», італійську «Фіорентину», шотландський «Рейнджерс», «Аль-Хіляль» із Саудівської Аравії, а ще за російські «Сатурн» та «Крилья Совєтов». У складі збірних СРСР, СНД та Росії Канчельскіс провів 59 матчів і забив 7 м'ячів.

На тренерській ниві фахівець встиг попрацювати в російських «Торпедо-ЗІЛ» і «Уфі», латвійській «Юрмалі» та узбекистанському «Навбахорі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній тренер «Львова» при людях побив футболіста з Росії.

Фото ФК «Навбахор», Instagram

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