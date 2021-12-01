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Спорт

У бійці вкусив «українця»: хокеїста НХЛ покарано на повну за мерзенний вчинок

18:07 1 грудня 2021
Брендан Лем&#39;є

Нападника «Лос-Анджелес Кінгз» Брендана Лем'є (на фото) дискваліфіковано на п'ять матчів НХЛ і оштрафовано на 38 тисяч доларів за те, що під час бійки на майданчику вкусив форварда «Оттави Сенаторз» Бреді Ткачука, чий прапрадід народився в Україні.

Інцидент стався на 14-й хвилині третього періоду матчу регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги, який відбувся ще 28 листопада. Між гравцями розпочалася бійка, за підсумками якої арбітри зустрічі покарали Лем'є вилученням до кінця зустрічі, а Ткачука — подвійним малим штрафом. Як виявилося, хокеїст «Лос-Анджелеса» під час бійки кілька разів вкусив суперника за руку, і Ткачук одразу намагався довести це судді, демонструючи рани.

Департамент НХЛ з питань безпеки гравців не знайшов переконливих доказів «канібалізму» Лем'є і того, що рана, що кровоточить, на правій руці нападника «Оттави» стала наслідком укусу. Однак на запису добре видно, як Брендан, перебуваючи на льоду, з силою кусає ліву руку Ткачука, і цього виявилося цілком достатньо для винесення вердикту, повідомив офіційний сайт НХЛ російською мовою.

До речі, свого часу знаменитий батько Брендана Лем'є — чотириразовий володар Кубка Стенлі Клод Лем'є (однофамілець легендарного хокеїста Маріо Лем'є) — у 1990-ті під час бійки в матчі плей-оф «Монреаль Канадієнс» — «Калгарі»… вкусив за палець форварда суперника Джима Пеплінськи.

Більше того, є ще одна кумедна історична паралель. Як виявилося, бійка Ткачука з Лем'є не перша в історії. Батьки Бреді (Кіт Ткачук — віцечемпіон Олімпійських ігор) та Брендана зчепилися під час матчу Кубка світу Канада — США у 1996 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кепіталз» перетворився на побоїще.

Фото Twitter «Лос-Анджелес Кінгз»

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