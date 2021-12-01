«Дніпро-1» подарував Йовічевичу до дня народження путівку до чвертьфіналу Кубка України: відеоогляд матчу

У середу, 1 грудня, у поєдинку на «Дніпро-Арені» визначився останній чвертьфіналіст Кубка України з футболу, який минулого сезону виграло київське «Динамо».

Кубок України. 1/8 фіналу

1 грудня (середа)

«ЛНЗ» (Черкаси) — «Дніпро-1» — 0:2 (Пихальонок, 18, Когут, 53).

Кубкова зустріч підопічних Юрія Бакалова та Ігора Йовічевича, якому напередодні виповнилося 48 років, мала відбутися ще 28 жовтня у Черкасах, але була перенесена на перший день зими (і до Дніпра) через спалах коронавірусу у таборі одного з лідерів другої ліги.

Наставник «Дніпра-1» дозволив собі виставити на поєдинок головним чином футболістів, у яких недостатньо ігрової практики (10 змін в «основі» порівняно з грою проти «Ворскли» — 5:1), але це не завадило номінальним гостям вирішити завдання виходу до чвертьфіналу турніру.

Долю зустрічі на користь представника елітного дивізіону вирішили точні удари Пихальонка та Когута. «Кремінь» (1:0), «Олімпік» (2:1) та «Інгулець» (2:1) черкащани вибили з Кубка України, «Дніпро-1» — не змогли.

28 жовтня (четвер)

«Рух» (Львів) — «Зоря» (Луганськ) — 0:2 у додатковий час (Шахаб, 100, 110).

«Альянс» (Липова Долина) — «Львів» — 1:1 (Карноза, 19 — Бусько, 13). По пенальті — 2:3.

«Металіст» (Харків) — «Колос» (Ковалівка) — 1:0 (Мізюк, 19).

27 жовтня (середа)

«Чорноморець» — «Шахтар» — 0:3 (Фернандо, 64, Маркос Антоніо, 72, Дентіньо, 81).

«Маріуполь» — «Динамо» (Київ) — 1:2 (Очеретько, 85 — Вербич, 16, Шабанов, 36).

«Верес» (Рівне) — «Ворскла» (Полтава) — 1:3 (Сергійчук, 90+3, з пенальті — Кане, 21, Пешич, 67, Яворський, 83). На 71-й хвилині вилучений Дахновський («Верес»).

26 жовтня (вівторок)

«Металіст 1925» (Харків) — «Олександрія» — 2:5 (Криськів, 63, Ременюк, 85 — Мустафаєв, 24, 29, Копина, 52, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1).

Таким чином, боротьбу у чвертьфіналі турніру продовжать сім представників прем'єр-ліги — «Динамо», «Шахтар», «Зоря», «Дніпро-1», «Ворскла», «Олександрія» та «Львів», а також першоліговий «Металіст». Матчі ¼ та ½ фіналу Кубка України заплановані на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно. Володар трофею визначиться 11 травня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий тренер «Зорі» Герман Зонін, який зробив команду чемпіоном Радянського Союзу.

Фото СК «Дніпро-1»

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