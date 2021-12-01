«Мініатюра Зінченка»: Влада Седан показала донечку, котра підросла

Тележурналістка Влада Седан, яка стала 1 серпня мамою, на своїй сторінці в Instagram поділилася свіжими знімками доньки Єви.

«Чотири місяці», — підписала фото дружина футболіста збірної України Олександра Зінченка.

«Уже чотири? Так швидко», «Мініатюра Зінченка», «Такі красунечки», «Вся в тата», «Такі милі. Єва — копія мами», «Тихіше, тихіше — ангели сплять», — не скупляться на компліменти підписники. Лише за пару годин знімки мами та малечі набрали понад 45 тисячі лайків.

Нагадаємо, що 24 серпня зіркова пара, яка мешкає в Англії, де Саша грає за «Манчестер Сіті», відзначила першу річницю весілля, що відбулося 2000-го у Києві.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Микола Матвієнко став хрещеним батьком доньки Зінченка.

Фото Instagram

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