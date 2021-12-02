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Футболіст «Челсі» зупинив матч АПЛ через серцевий напад у вболівальника: фаната вдалося врятувати

10:02 2 грудня 2021
Уотфорд&nbsp;— Челсі

Трагедія ледь не сталася під час матчу 14-го туру англійської прем'єр-ліги між «Уотфордом» та «Челсі».

На 12-й хвилині поєдинку захисник гостей Маркос Алонсо звернув увагу арбітра, що на трибунах одному з уболівальників стало погано. Як з'ясувалося пізніше, у фаната «Уотфорда» стався серцевий напад, але завдяки своєчасно наданій допомозі його стан вдалося стабілізувати, а потім у свідомості доставити до лікарні.

«Наші думки з фанатом, у якого стався серцевий напад, але зараз його стан стабілізувався. Дякуємо медичному штабу, гравцям та вболівальникам за швидку реакцію», — йдеться в офіційній заяві «Уотфорда».

Зазначимо, що через цей інцидент гру довелося перервати на півгодини. Команди розійшлися по роздягальнях, а після поновлення гри «Челсі» здобув перемогу (2:1), завдяки якій продовжує очолювати турнірну таблицю, випереджаючи «Манчестер Сіті», що йде другим, на одне очко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Португалії арбітр урятував життя футболісту.

Фото AFP, Reuters

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