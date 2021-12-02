Непереможний британський боксер-суперважковаговик Тайсон Ф'юрі, який володіє чемпіонським поясом WBC, нещадно розкритикував комп'ютерне тестування та програмування боксерських поєдинків. Емоційну промову боєць видав у прямому ефірі на своїй сторінці в Instagram, яка має понад 5 млн передплатників.

«Бокс дуже простий. Він не еволюціонував за 100 років, тому що у нас усе ще двоє мужиків намагаються вибити лайно один із одного в бою. Якщо ти продовжуєш боксувати за старою школою, бігаєш, правильно харчуєшся, вперто тренуєшся, проводиш спаринги — для мене це саме т. е. Ти можеш спробувати зробити бокс ракетною наукою, але це не ракетна наука, він нею ніколи не був та не буде.

Візьмемо мене, наприклад. Я — жирний, лисий, люди кажуть, що я не в формі, не роблю нічого з цих тестів для комп'ютерів, цифр на екрані тощо. Але я завжди перемагаю. Це означає — йдіть усі до дідька. Багато боїв це також підтверджують. Якщо ви подивитеся, наприклад, на Ентоні Джошуа, який дотримується всіх їхніх правил, науки та цифр на екрані, і на Енді Руїса, який нічого не робив, крім поїдання снікерсів усі два тижні, які у нього були перед боєм, то він вийшов туди та нокаутував його. І він, імовірно, навіть не тренувався на реванш та зміг провести всю дистанцію", — зазначив боксер, тим самим давши зрозуміти, що є прихильником так званої олдскульної школи.

Додамо, що свій наступний бій Ф'юрі має провести з обов'язковим претендентом на титул WBC своїм співвітчизником Ділліаном Уайтом. Щоправда, Тайсон не втрачає надії, що все ж таки вдасться «домовитися» з усіма боксерськими організаціями та Ентоні Джошуа, щоб організувати об'єднавчий поєдинок із володарем поясів WBA Super, WBO, IBF та IBO українцем Олександром Усиком.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віталій Кличко назвав Ф'юрі та Усика двома найкращими боксерами сучасності.

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