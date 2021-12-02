Футболіст «Бенфіки» забив у Лізі чемпіонів диво-гол із нульового кута: відео шедевра

Неймовірний м'яч було забито в матчі групового етапу елітраунду футзальної Ліги чемпіонів між лісабонською «Бенфікою» та угорським «Халадашем».

Нападник лісабонців Хоссеїн Тайєбі (на фото в заголовку), отримавши м'яча від партнера фактично на лицьовій лінії, примудрився обхитрити голкіпера, який прикривав стійку, та поцілити у ближній кут. Неймовірно! Уже зараз цей гол називають одним із головних претендентів на наступну премію ФІФА Ференца Пушкаша.

Estou? É do Prémio Puskas? Acho que encontramos o golo do ano. pic.twitter.com/WSMcgpbVDW - Canal 11 (@Canal_11Oficial) December 1, 2021

Зазначимо, що «Бенфіка» здобула впевнену перемогу (8:3) та очолила групу. В іншому матчі квартету чемпіон України, івано-франківський «Ураган», сенсаційно обіграв віцечемпіона Іспанії «Леванте» (5:3). Наші співвітчизники у другому турі зіграють із лісабонцами, щоб визначити одноосібного лідера групи.

Додамо, що до «Фіналу чотирьох», який пройде з 28 квітня до 1 травня 2022 року, вийдуть лише переможці кожної з чотирьох груп елітраунду. В історії проведення турніру, починаючи з 2001 року, лише одного разу український клуб потрапляв до четвірки найсильніших клубів Європи — у 2006-му донецький «Шахтар» за сумою двох матчів поступився у півфіналі іспанському «Бумерангу Інтерв'ю» (1:6 вдома та 3:5 у гостях).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Роман Зозуля забив в Іспанії гол-красень ударом через себе.

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