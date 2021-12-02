Бразильський футболіст «Шахтаря» вперше став батьком, показавши фото з пологового будинку

Слідом за народженням дитини у гравця «Шахтаря» Педріньо поповнення сталося в сім'ї ще одного бразильського футболіста «гірників». 21-річний захисник Вітао вперше став батьком — наречена бразильця Каміла Соуза народила хлопчика, якого щасливі батьки назвали Мігелем.

«Усе сталося не так, як планувалося — Мігель захотів прийти раніше, ха-ха-ха. Я не можу словами описати те щастя, яке мене переповнює. Дякую Богу, що дозволив втілити цю мрію в життя, і я всіляко намагався бути поряд у такий важливий для нас момент. Але ми припускаємо, а Бог робить по-своєму… Утім, син може бути спокійний, оскільки батько бачив його появу на світ», — написав бразилець на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши кілька фото з пологового будинку.

Зазначимо, що Вітао перейшов до «Шахтаря» з бразильського «Палмейраса» у вересні 2019 року за 4 млн євро. У складі «гірників» бразилець провів 36 матчів у всіх турнірах, ставши чемпіоном України у 2020-му.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у лідера «Динамо» Віталія Буяльського народилася друга дитина.

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