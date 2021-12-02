«Починає нити, як дитина»: названо причину сенсаційної поразки Теофімо Лопеса від Камбососа

Американський боксер-легковаговик Теофімо Лопес, який зазнав сенсаційної поразки від австралійця Джорджа Камбососа та втратив чемпіонські пояси за версіями WBA Super, IBF, WBO та WBC Franchise, цілком можливо виходив у ринг із травмою, яка і стала головною причиною гучного апсету.

«Теофімо Лопес був травмований у поєдинку з Камбососом, це було помітно вже в першому раунді. У нього був пошкоджений лікоть. Я це знаю, бо зустрічався з Лопесом тиждень тому. Я торкнувся його руки, а він почав кричати від болю. Теофімо не міг через це нормально захищатися та завдавати хорошого удару», — розповів спаринг-партнер американця Роландо Ромеро в інтерв'ю Boxing News 24 .

А тим часом Камбосос звинуватив Лопеса в неповазі, назвавши поведінку американця після бою негідною чоловіка. «Це відмазки. І ще раз відмазки. Ти завжди шукатимеш виправдання після поразки. Я все ще залишаюся непереможеним, але якщо в майбутньому програю, то відреагую як чоловік. Лопес не прийняв свою поразку як чоловік. Він відреагував як дитина, яка втратила м'ячик-стрибунець, а потім починає нити. Що є то є. Ми обидва спливали кров'ю та потом. Ми подарували вболівальникам блискучий бій, проте він ніяк не був близьким», — наводить слова Джорджа видання Bleacher Report.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко також боксував із травмою плеча у програному Лопесу поєдинку в жовтні минулого року, за підсумками якого українець втратив свої титули. Тоді Лому розкритикували за рішення вийти в ринг, заздалегідь знаючи про травму — зокрема, скандальний український боксер Іван Редкач назвав це «плювком в обличчя боксу».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Камбосос назвав свого наступного суперника — і це не Ломаченко.

Фото Matchroom Boxing

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