Красуню-українку Терлюгу визнали найкращою каратисткою світу

29-річна українка Анжеліка Терлюга, яка наприкінці вересня вийшла заміж, визнана найкращою каратисткою світу у ваговій категорії до 55 кг.

Про це стало відомо після того, як Світова федерація карате (WKF) опублікувала оновлений рейтинг спортсменів. Додамо, що у 2021 році уродженка Одеси стала срібним призером Олімпійських ігор у Токіо, а ось на чемпіонаті світу, що пройшов у листопаді в Дубаї (ОАЕ), не змогла пройти далі 1/8 фіналу. Примітно, що в обох випадках наша співвітчизниця поступилася болгарці Івет Горановій, але в загальному заліку змогла обійти суперницю, яка посідає лише 10-у позицію.

Додамо, що бронзовий призер Токіо-2020 українець Станіслав Горуна посів третє місце в рейтингу у ваговій категорії до 75 кг. Також ще кілька українців увійшли до топ-10: Різван Талібов (№ 6 до 84 кг) у чоловіків, а також Аніта Серьогіна (№ 6 до 61 кг), Галина Мельник (№ 7 до 68 кг) та Катерина Крива (№ 9 до 50 кг).

Нагадаємо, Терлюга після того, як одружилася, вирушила в медовий місяць на Мальдіви, показавши краси райського відпочинку. Благо, грошей на недешеву поїздку у спортсменки вистачило — за «срібло» в Токіо-2020 Анжеліка отримала призові в розмірі 80 тисяч доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що уславлена українська спортсменка Ольга Саладуха після невдачі на Олімпіаді оголосила про завершення кар'єри.

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