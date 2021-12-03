Кріштіану Роналду встановив неймовірний рекорд та «поховав» у трилері «Арсенал»: відеоогляд матчу АПЛ

У центральному поєдинку 14-го туру англійської прем'єр-ліги «Манчестер Юнайтед», за грою якого з трибуни «Олд Траффорд» спостерігав новий головний тренер Ральф Рангнік, відсвяткував вольову перемогу над лондонським «Арсеналом» — 3:2 (Бруну Фернандеш, 4 Кріштіану Роналду, 52, 70, з пенальті — Сміт-Роу, 13, Едегор, 54).

Героєм поєдинку став португалець Кріштіану Роналду, який, забивши свої 800-й та 801-й голи, оновив свій світовий рекорд за кількістю м'ячів у професіональному футболі (у легендарного Пеле — 757 «офіційних» м'ячів).

Зазначимо, що за «Реал» 36-річний португалець відзначився точними ударами 450 разів, за «Манчестер Юнайтед» — 129, за збірну Португалії — 115, за «Ювентус» — 101 та за «Спортинг» — 5. При цьому 509 м'ячів п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» забив правою ногою, 149 — лівою, 140 — головою та 2 — іншими частинами тіла.

«Думками ми вже налаштовані на наступний матч. Ніколи святкувати! — написав Кріштіану Роналду на своїй сторінці в Instagram. — Сьогоднішня перемога була дуже важливою для того, щоб повернутися в нормальне русло, але попереду ще довгий шлях, доки ми не досягнемо точки призначення. Вітаю всіх моїх партнерів по команді, сьогодні увечері ми продемонстрували, що сильні духом. І особлива подяка нашим фанатам — без вас ми б не впоралися».

До речі, колишній футболіст «МЮ» Майкл Каррік, який обіймав посаду в. о. головного тренера, після гри не лише покинув свою посаду, а й вирішив піти з клубу загалом. З 2006 по 2018 півзахисник провів за Червоних дияволів 464 матчі, п'ять разів виграв чемпіонат Англії, а у 2008 році став переможцем Ліги чемпіонів. У статусі в. о. головного тренера «МЮ» Каррік провів три гри: з «Вільяреалом» у Лізі чемпіонів (2:0), а також у АПЛ із «Челсі» (1:1) та «Арсеналом» (3:2).

Після 14 матчів «МЮ», який звільнив норвежця Оле-Гуннара Сульшера, з 21 очком посідає у турнірній таблиці АПЛ 7-е місце, відстаючи від лідера «Челсі» на 12 пунктів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду назвав головного редактора «Франс Футбол» брехуном.

Фото Twitter «Манчестер Юнайтед», Instagram

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