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Спорт

Футбольний тренер побачив переможний гол своєї команди та помер: момент трагедії потрапив на відео

11:12 3 грудня 2021
Адхам Ель-Селедар

Матч другого дивізіону чемпіонату Єгипту з футболу між клубами «Аль-Магд» та «Аль-Зарк» завершився трагедією, повідомляє клуб із Олександрії у соцмережах.

На 93-й хвилині поєдинку господарі поля забили у ворота аутсайдера ліги переможний м'яч — 1:0. Але поки футболісти «Аль-Магда» бурхливо святкували успіх, їхній головний тренер Адхам Ель-Селедар знепритомнів прямо біля краю поля. До тренерської лави терміново прибули лікарі та автомобіль швидкої допомоги, але врятувати наставника не вдалося. Він помер від серцевого нападу дорогою до лікарні. Похорон тренера відбудеться у п'ятницю, 3 грудня.

Після того, що сталося, в клубі оголосили шестиденну жалобу, а матч наступного туру за участю «Аль-Магда», швидше за все, буде перенесено.

Більшу частину своєї кар'єри гравця Ель-Селедар провів у клубі «Ісмаїлі», ставши у його складі чемпіоном та володарем Кубка Єгипту. На тренерській ниві фахівець очолював також лівійський «Аль-Іттіхад» та працював у штабі «Ісмаїлі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий український футболіст та тренер Руслан Мостовий загинув у страшній ДТП.

Фото ФК «Аль-Магд»

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