«Ми полетіли, а аеропорт розбомбили слідом за нами»: дружина Пʼятова про жахіття переїзду в «нелюбий» Київ

Дружина знаменитого воротаря «Шахтаря» та збірної України Андрія Пʼятова Юлія, яка завзято підтримувала разом із подругами та дочкою нашу національну команду під час Євро-2020, розповіла про труднощі переїзду у 2014 році з Донецька до Києва, про ставлення до переселенців із Донбасу та про те, як спочатку була у столиці чужою.

«Було важко, тому що я, як завжди, була вагітна (Юлія народила футболісту три дівчинки та хлопчика. — Авт.), — розповіла Юлія П'ятова в інтерв'ю YouTube-каналу «КраCавіна». — Це вже третя дитина була. Я була на сьомому чи восьмому місяці вагітності, ми поїхали відпочивати, а додому вже не повернулися.

Прилетіли до Запоріжжя, бо летіти вже не було куди. Ми полетіли, а аеропорт разбомбили слідом за нами. Поїхали до моїх батьків, залишили дітей у них та встигли з'їздити до Донецька. Ми якраз потрапили на два-три дні перемир'я, бо у школярів були чи останні дзвінки, чи випускні. Заїхали, забрали якісь речі, які влізли у машину, і за два тижні до пологів приїхали до Києва. За тиждень знайшли школу, садок та пологовий будинок.

Перший рік мені було дуже тяжко, я не сприймала Київ взагалі. Мені він не подобався, я дивилася на нього зовсім іншими очима. Нас тут не любили. Як любити, коли тебе не люблять? Мені було тяжко, бо я була відірвана. Коли твоє життя вже організоване (спортзал, магазин), а тебе виривають із цього звичного життя, ти залишаєшся одна з двома дітьми та одним новонародженим (без няні, без допомоги, у чужому місті та чужій квартирі) — я пригніченою була рік. Потім я зібралася та іншими очима подивилася на Київ. Зараз я закохана у це місто".

Юлія Пʼятова (третя ліворуч у верхньому ряду) разом із дружинами інших гравців підтримувала збірну України на Євро-2020

Крім того, дружина знаменитого футболіста (у Андрія Пʼятова 101 гра за збірну України!) зізналася, що спочатку ставлення до переселенців з Донбасу було не найпривітніше. Хоча й не у всіх.

«На щастя, не всі люди так ставилися, — розповіла Юлія, яка, до речі, народилася та виросла у Полтаві. — Донецькі зрозуміють мене після фрази «Понаїхали». Бачать, що донецькі номери: «А, ну зрозуміло, їздити не вміє». Не знаю, чому було таке упереджене ставлення до нас. Це так прикро, бо багато хто приїхав і привіз щось нове до Києва. Донецькі відкрили багато салонів, ресторанів. Багато талантів переїхало. Чого ви, місця вам мало? Всім вистачить, всі добрі. Зрозуміло, що завжди важко сприймати чужих. Менталітет у Донецьку трохи інший, ніж у Києві, бо життя у столиці швидше, енергійніше. А в Донецьку більш статечне.

Але люди до всього звикають. Мені здається, що зараз ми всі дружно живемо, ніхто нікого не ображає".

Щаслива родина П'ятових

Також Юлія П'ятова розповіла, чи готова вона повернутися до Донецька, якщо місто стане мирним.

«Напевно, вже ні, бо немає того Донецька, куди хотілося б повернутися. Це вже не той Донецьк, він чужий, — сказала Юлія. — Коли в тебе щось забрали, тобі вже цього не хочеться».

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Раніше «ФАКТИ», що дочка голкіпера збірної Андрія Пятова Даша записала патріотичний ролик .

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