«Я зараз дам йому…»: Селезньов після матчу з «Динамо» погрожував одноклубнику розправою

Матч 16-го туру чемпіонату України з футболу, в якому «Минай» в Ужгороді програв «Динамо» (0:2), майже через тиждень знову опинився в центрі уваги ЗМІ.

У мережі з'явилося відео, на якому найтитулованіший гравець «Миная» 36-річний форвард Євген Селезньов після фінального свистка погрожує своєму одноклубнику розправою, не обираючи при цьому виразів: «Хто цього у###а випустив? Хто його н###й випустив? Н###я ви його випускаєте? Н###й він мені потрібен тут? Щоб він вийшов падати? С##а, я йому зараз п###и дам у роздягальні».

Обережно — на відео є ненормативна лексика!

Судячи зі спітчу Селезньова, його обурення було адресоване одному з футболістів, які вийшли в тому матчі на заміну. Як стверджує Yellow, — 19-річному форварду Едварду Кобаку. До речі, сам Євген теж вступив у гру лише після перерви, встигнувши перед поєдинком тепло обнятися з Мірчею Луческу та застрибнути на спину тренеру «Динамо» Олегу Гусєву.

«Якщо людина виходить на заміну без бажання, чому всі решта гравців мають бігати, коли ти виходиш на поле з жуйкою в роті? Що це? Мені було дуже прикро, що ми програли. Ми не мали програвати. Я розлютився, але вибачився перед ним, — прокоментував інцидент Євген Селезньов. — Я не знаю, хто виклав відео, мені лише сьогодні сказали, що воно вилізло у TikTok. Я дізнаюся, хто це зняв. Я просто не зрозумію: ми розмовляли між собою, навіщо все це викладати. Знову я вліз у якийсь конфлікт».

Насправді, колишній форвард збірної України Євген Селезньов (58 матчів, 11 м'ячів у національній команді) раніше вже не раз опинявся в епіцентрі різних скандалів. Досить згадати, як його минулої зими вигнали з тренувального збору «Колоса», або як футболіст показав непристойний жест уболівальникам «Ворскли».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Євген Селезньов покинув росіянку та зійшовся з колишньою дружиною.

Фото ФК «Минай»

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