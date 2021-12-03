Ф'юрі чи Альварес: WBC представив відео найкращих нокаутів 2021 року

Одна з чотирьох найавторитетніших організацій у світовому професіональному боксі (поряд з WBA, WBO та IBF) — Всесвітній боксерський союз (WBC) — запропонувала вболівальникам визначити найкращий нокаут року, що минає.

На своїй сторінці в Instagram WBC розмістив відеоролик із добіркою шести найефектніших нокаутів 2021 року у боях за участю зірок профірингу. До списку номінантів на перемогу увійшли: британець Тайсон Ф'юрі (понад 91 кг), американці Брендон Фігероа (до 55,2 кг), Райан Гарсія (до 61,2 кг) та Хосе Сепеда (до 63,5 кг), а також мексиканці Оскар Вальдес (до 59 кг) та Сауль Альварес (до 72,6 кг).

На жаль, українські боксери до числа претендентів не потрапили. Нагадаємо, що Василь Ломаченко цього року здолав технічним нокаутом японця Масайоші Накатані (12 грудня в українця буде бій з Річардом Коммі з Гани), Олександр Усик сенсаційно переміг британця Ентоні Джошуа, а Артем Далакян відстояв пояс чемпіона світу WBA, жорстко нокаутувавши панамця Луїса Консепсьона.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найкращий боксер світу Сауль Альварес понівечив суперника і одружився з красунею.

Фото Twitter Matchroom Boxing

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