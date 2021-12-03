27.19 / 27.39 30.62 / 31.00
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Ф'юрі чи Альварес: WBC представив відео найкращих нокаутів 2021 року

20:02 3 грудня 2021
Тайсон Ф&#39;юрі&nbsp;— Деонтей Уайлдер

Одна з чотирьох найавторитетніших організацій у світовому професіональному боксі (поряд з WBA, WBO та IBF) — Всесвітній боксерський союз (WBC) — запропонувала вболівальникам визначити найкращий нокаут року, що минає.

На своїй сторінці в Instagram WBC розмістив відеоролик із добіркою шести найефектніших нокаутів 2021 року у боях за участю зірок профірингу. До списку номінантів на перемогу увійшли: британець Тайсон Ф'юрі (понад 91 кг), американці Брендон Фігероа (до 55,2 кг), Райан Гарсія (до 61,2 кг) та Хосе Сепеда (до 63,5 кг), а також мексиканці Оскар Вальдес (до 59 кг) та Сауль Альварес (до 72,6 кг).

На жаль, українські боксери до числа претендентів не потрапили. Нагадаємо, що Василь Ломаченко цього року здолав технічним нокаутом японця Масайоші Накатані (12 грудня в українця буде бій з Річардом Коммі з Гани), Олександр Усик сенсаційно переміг британця Ентоні Джошуа, а Артем Далакян відстояв пояс чемпіона світу WBA, жорстко нокаутувавши панамця Луїса Консепсьона.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найкращий боксер світу Сауль Альварес понівечив суперника і одружився з красунею.

Фото Twitter Matchroom Boxing

33

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

Пенсії в Україні перерахували: хто отримає до кінця місяця на 400 грн більше

Касовий апарат

У Раді запропонували відкласти обов'язкове застосування бізнесом РРО до 2023 року: що відомо

Еліна Мбані

«Жінка-анаконда»: оголена красуня з «Жіночого кварталу» вразила шанувальників своїм «диким» поглядом

Новорічний салат

Салат на Новий рік із чотирьох інгредієнтів: блогерка Людмила Борщ розповіла про смачну страву, яка готується за 5 хвилин

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.