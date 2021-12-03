Останній із творців «бернського дива»: помер чемпіон світу у складі збірної Німеччини

У віці 89 років помер знаменитий футболіст збірної ФРН Хорст Еккель — останній з чемпіонів світу в Швейцарії 1954 року, котрий залишався живим, повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Еккель був наймолодшим із творців «бернського дива» та одним із двох футболістів команди, хто відіграв на ЧС-1954 усі шість матчів. У фіналі на стадіоні «Ванкдорф» у Берні німці з Хорстом у складі сенсаційно перемогли Угорщину — 3:2, хоча перед цим були розгромлені Ференцем Пушкашем та компанією у групі — 8:3.

Відеоогляд фіналу ЧС-1954 ФРН — Угорщина — 3:2

Хорст Еккель (праворуч) після тріумфу у фіналі ЧС-1954

У складі команди ФРН півзахисник провів 32 матчі, а у футболці рідного «Кайзерслаутерна» виграв два титули чемпіона Німеччини. Після завершення кар'єри футболіста він багато років працював учителем у середній школі.

Буквально за тиждень до смерті Хорста Еккеля включили до Зали слави німецького футболу (разом з Юргеном Колером, Мирославом Клозе та рекордсменом збірної НДР Йоахімом Штрайхом). У знаменитого футболіста залишилися дружина Ханнелор, дочки Дагмар та Сюзанна, а також двоє онуків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий чемпіон світу з футболу у складі збірної Англії Роджер Хант.

Фото DPA, dfb. de

132

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter