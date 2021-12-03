«Шахтар» забив супернику шість м'ячів та обійшов у таблиці «Динамо»: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 3 грудня, поєдинком на столичному «Олімпійському» стартував передостанній нинішнього року, 17-й, тур вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 17-й тур

3 грудня (п'ятниця)

«Шахтар» (Донецьк) — «Львів» — 6:1 (Тете, 45, з пенальті, Педріньо, 55, Бондаренко, 77, Марлос, 84, з пенальті, Степаненко, 86, Конополя, 90 — Ернест, 17). На 83-й хвилині вилучений Махмутович («Львів»).

«Шахтар»: Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко (Соломон, 59), Степаненко, Маркос Антоніо (Конопля, 85), Мудрик, Судаков (Сікан, 59), Тете (Марлос, 74), Педріньо (Бондаренко, 74).

Команда Роберто де Дзербі, яка вилетіла з єврокубків, провела на головній спортивній арені нашої країни пробу сил перед останнім поєдинком Ліги чемпіонів із «Шерифом» (7 грудня у Києві).

Прогнозовано донеччани з перших хвилин активно пішли вперед, але свої моменти не реалізували. Більше того, «більярдний» удар ганського форварда Ернеста на 17-й хвилині вивів львів'ян уперед — 0:1.

Донеччани змогли відігратися лише перед самою перервою, коли Мудрик заробив пенальті, а Тете гарматним «пострілом» з «позначки» забив свій 9-й у сезоні гол (і 25-й у чемпіонаті України) — 1:1.

Після перерви гірники ще більше підняли темп поєдинку і зусиллями Педріньо, Бондаренка, Марлоса, Степаненка та Коноплі легко довели справу до сьомої поспіль перемоги в чемпіонаті України — 6:1, заодно перервавши 4-матчеву серію підопічних Юрія Дулуба без поразок. До речі, в активі лідера молодіжної збірної України Мудрика — три гольові передачі та зароблений пенальті.

Успіх дозволив «Шахтарю» принаймні на одну добу випередити «Динамо» (4 грудня підопічні Мірчі Луческу зіграють у Луцьку з «Вересом») та очолити турнірну таблицю УПЛ.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 44 очки (17 матчів);

2. «Динамо» — 41 (16);

3. «Дніпро-1» — 34 (16);

5. «Зоря» — 32 (16);

4. «Ворскла» — 31 (16);

6. «Десна» — 24 (16);

7. «Олександрія» — 23 (16);

8. «Верес» — 22 (16);

9. «Металіст 1925» — 19 (16);

10. «Колос» — 17 (16);

11. «Рух» — 16 (15);

12. «Львів» — 16 (17);

13. «Чорноморець» — 11 (16);

14. «Минай» — 10 (16);

15. «Інгулець» — 10 (15);

16. «Маріуполь» — 7 (16).

Бомбардири: 12 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 10 — Віктор Циганков («Динамо»); 9 — Тете («Шахтар»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»), Олів'є Тілль («Ворскла»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Денис Гармаш («Динамо»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

У 17-му турі української прем'єр-ліги також зіграють: «Верес» — «Динамо», «Рух» — «Ворскла», «Металіст 1925» — «Колос» (4 грудня), «Зоря» — «Інгулець», «Олександрія» — «Минай», «Десна» — «Маріуполь» (5 грудня), «Дніпро-1» — «Чорноморець» (6 грудня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бразильський захисник «Шахтаря» Вітао став батьком.

Фото ФК «Шахтар»

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