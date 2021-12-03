І «Золотий м'яч» у вестибюлі: Ліонеля Мессі «розвели» на 30 мільйонів євро

Міська влада курорту Сіджес, розташованого в 40 км від Барселони і популярного у… геїв і лесбіянок, має намір знести розкішний готель, який чотири роки тому за 30 млн євро купив знаменитий футболіст Ліонель Мессі, повідомляєThe Sun.

Здійснюючи угоду в червні 2017-го, знаменитий футболіст, якому минулого понеділка вручили «Золотий м'яч», не знав, що місцева влада вже видала постанову про знесення будівлі з видом на Середземне море. Зазначається, що у готелю нападника «ПСЖ» занадто великі балкони, причому спроба зменшити їхні розміри може призвести до обвалення будівлі. Також місцева влада має питання до Мессі щодо плану евакуації у разі пожежі.

Готель Ліонеля Мессі

Як з'ясувалося, попередній господар Hotel MiM Sitges безжально скористався наївністю суперзірки. Кажуть, що тоді він знав про постанову про знесення і все ж продав будівлю аргентинцю. Наразі долю розкішного готелю вирішує суд.

За інформацією іспанських ЗМІ, Лео давно любить курорт Сіджес. Досить сказати, що на початку стосунків із майбутньою дружиною Антонеллою вони часто траплялися там журналістам.

Коли у 2018-му Мессі зламав руку, він відновлювався у своєму готелі, в якому є гідротерапевтичний комплекс — сауна, турецька лазня, сенсорний душ, ванна з холодною водою та басейн із морською водою. А ще один із семи «Золотих м'ячів» Ліонеля Мессі, виставлений у вестибюлі готелю.

Один із "Золотих м'ячів" аргентинця виставлений у вестибюлі готелю

Лео з дружиною люблять бувати у власному готелі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ліонель Мессі відкриває готель на гірськолижному курорті.

Фото Instagram

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