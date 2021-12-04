У ніч на неділю, 12 грудня, у Нью-Йорку на ринзі легендарної арени Madison Square Garden пройде вечір боксу, головним поєдинком якого стане протистояння екс-чемпіона світу за версіями WBA Super, WBO та WBC Franchise українця Василя Ломаченка (15 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки) та колишнього володаря титулу IBF ганця Річарда Коммі (30 перемог, 27 з них — нокаутом, 3 поразки).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ ЛОМАЧЕНКО — КОММІ НА САЙТІ «ФАКТІВ»

В андеркарді головного бою вечора також вистачає відомих у світі боксу імен. Український суперважковаговик Олександр Тесленко (17 перемог, 13 з них — нокаутом, 1 поразка), який представляє Канаду, побореться з непереможним американським нокаутером Джаредом Андерсоном (10 перемог, усі — нокаутом).

Американець Кейшон Девіс (3 перемоги, 2 з них — нокаутом), який став срібним призером Олімпіади-2020 у Токіо (у фіналі поступився за очками кубинцю Енді Крусу), зустрінеться у рингу з мексиканцем Хосе Сарагосою (8 з перемог, 2 з них — нокаутом, 3 поразки, 1 нічия).

А Ніко Алі Уолш (на фото в заголовку, 2 перемоги, обидві — нокаутом), онук легендарного Мохаммеда Алі, який у серпні цього року дебютував на профіринзі, у чотирьох раундах спробує впоратися з так само непереможним Рейєсом Санчесом (6 перемог, 2 з них — нокаутом).

Зазначимо, що загалом перед боєм Ломаченко — Коммі пройдуть дев'ять поєдинків андеркарда.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що кривдник Ломаченка американець Теофімо Лопес зазнав сенсаційної поразки від Джорджа Камбососа та втратив чотири чемпіонські пояси.

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