У вівторок, 7 грудня, донецький «Шахтар» проведе на столичному НСК «Олімпійський» (початок — о 22.00) заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Суперником підопічних Роберто де Дзербі стане молдавський «Шериф», який очолює українець Юрій Вернідуб.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛОВ У МАТЧІ «ШАХТАР» — «ШЕРИФ»

У матчі 1-го туру клуб із Тирасполя, що дебютував в основній сітці найпрестижнішого клубного турніру Європи, сенсаційно завдав «гірникам» поразки — 2:0 (Траоре, 16, Янсане, 62). Перед заключним туром «Шахтар», маючи лише 1 очко в активі, втратив шанси наздогнати тираспольців, що йдуть третіми — і в майбутньому поєдинку боротимуться виключно за престиж клубу та призові від УЄФА (перемога — 2,8 млн євро, нічия — 930 тисяч у євровалюті).

Додамо, що раніше в історії виступів у єврокубках жереб двічі зводив «гірників» із молдавськими клубами, і в обох випадках донецький клуб удома здобув перемоги з «сухим» рахунком — над «Зімбру» у кваліфікації Кубка кубків-1997/1998 (3:0) та «Шерифом» у другому відбірному раунді Ліги чемпіонів-2003/2004 (2:0).

У майбутньому поєдинку букмекери також бачать фаворитом господарів, виставивши на гру такі коефіцієнти.

«Фаворит»: перемога «Шахтаря» — 1,57, нічия — 4,35, виграш «Шерифа» — 5,90.

«Париматч»: перемога «Шахтаря» — 1,53, нічия — 4,30, виграш «Шерифа» — 5,90.

1xBet: перемога «Шахтаря» — 1,575, нічия — 4,54, виграш «Шерифа» — 6,25.

«Олімп»: перемога «Шахтаря» — 1,57, нічия — 4,47, виграш «Шерифа» — 5,76.

William Hill: перемога «Шахтаря» — 1,53, нічия — 4,33, виграш «Шерифа» — 6,00.

Нагадаємо, що в іншому поєдинку в групі D на «Сантьяго Бернабеу» зійдуться (о 22:00) мадридський «Реал» та міланський «Інтер».

Становище команд: 1. «Реал» — 12 очок; 2. «Інтер» — 10; 3. «Шериф» — 6; 4. «Шахтар» — 1 .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» забив «Львову» шість м'ячів та обійшов «Динамо» в таблиці чемпіонату України.

Фото ФК «Шахтар»

80

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter