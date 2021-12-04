У ніч на понеділок, 6 грудня, у Лос-Анджелесі пройде вечір боксу, головним боєм якого стане поєдинок за титул чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі між американцем Джервонтою Девісом та мексиканцем Ісааком Крусом.

Одним із тих, хто виступатиме в андеркарді, стане українець Сергій Деревянченко (13 перемог, 10 з них — нокаутом, 3 поразки), який програв два своїх останніх бої — казахстану Геннадію Головкіну у жовтні 2019-го та американцю Джермаллу Чарло у вересні 2020-го. Суперником нашого співвітчизника стане Карлос Адамес із Домініканської республіки (20 перемог, 16 з них — нокаутом, 1 поразка). На відміну від українця, його опонент уже провів два бої цього року, нокаутувавши в березні свого співвітчизника Байяну Медіну та в червні достроково завершивши битву з мексиканцем Алексісом Салазаром.

Напередодні поєдинку боксери провели фінальну дуель поглядів. Обійшлося без ексцесів — усю свою енергію Деревянченко та Адамес приберегли для зустрічі на ринзі.

«У мене все ще є мотивація. Відчуваю, що є достатньо сил та міці. Цей бій визначить мою кар'єру. І після боїв із Головкіним та Чарло відчуваю, що здатний показати свою силу. Я задоволений, оскільки бився з Головкіним, Джейкобсом та Чарло — з багатьма топ-боксерами. І зараз я відчуваю готовність. Я маю перемагати, і якщо виграю, то виходжу на елімінатор із Мунгією. І перемога над ним уже виводить мене на бій за пояс», — зазначив Деревянченко на прес-конференції перед поєдинком.

У прямій трансляції бій (початок — не раніше 5:00 за київським часом) на території України можна буде переглянути на платформі MEGOGO, яка запланувала показ eсього вечора боксу.

Бокс

6 грудня (понеділок)

Деревянченко — Адамес 05:00* MEGOGO

* орієнтовний початок поєдинку

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в андеркарді бою Ломаченко — Коммі поборються онук Мохаммеда Алі та віце-чемпіон Олімпіади-2020 у Токіо.

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