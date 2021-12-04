«Динамо» у морозному Луцьку розгромило «Верес»: матч був під загрозою зриву

У суботу, 4 грудня, ігрова програма 17-го туру чемпіонату України з футболу продовжилася поєдинком у Луцьку між рівненським «Вересом» та київським «Динамо».

Чемпіонат України. 17-й тур

4 грудня (субота)

«Верес» (Рівне) — «Динамо» (Київ) — 0:3 (Вербич, 22, 61, Циганков, 64). На 54-й хвилині Циганков («Динамо») не реалізував пенальті, на 87-й вилучений Нємчанінов («Верес»).

«Динамо»: Бущан, Кендзьора (Тимчик, 79), Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков (Караваєв, 86), Буяльський (Лєднєв, 88), Вербич (де Пена, 86), Гармаш (Кулач, 80)).

Ще в першій половині дня проведення поєдинку було під питанням. Вночі в Луцьку встановилася мінусова температура, а клуб-господар не включив підігрів на «Авангарді» — в результаті поле виявилося змерзлим та могло бути травмонебезпечним для футболістів. Але суддівська бригада на чолі з харків'янкою Катериною Монзуль ухвалила рішення проводити матч і команди таки вийшли на поле.

З перших хвилин гри динамівці фактично закрили суперника на своїй половині поля, але відкрити рахунок змогли лише в середині тайму. Це Вербич отримав зручну скидку від Циганкова й точно пробив у кут з лінії штрафного майданчика, забивши свій перший гол у нинішньому сезоні чемпіонату України — 0:1.

Надалі «біло-сині» продовжували тримати гру під своїм контролем, щоправда, і номінальні господарі також мали моменти, щоб зрівняти рахунок. В одному з епізодів Миколенко встиг завадити Сергійчуку пробити із забійної позиції з меж штрафного майданчика, поставивши форварду корпус, а перед самою перервою Нємчанінов замикав навіс партнера зі штрафного, але не влучив у площину воріт — щоправда, пробивав захисник із положення поза грою.

Незабаром після перерви у киян був чудовий шанс, щоб подвоїти свою перевагу. Захисник «Вереса» наступив на ногу Гармашу у власному штрафному майданчику, і був призначений пенальті у ворота господарів. Циганков першу спробу реалізував, пробивши точно в кут, але арбітр угледіла порушення при виконанні 11-метрового та попросила динамівця перебити — і цього разу Віктор відправив м'яча над поперечиною.

Утім, що не вдалося Циганкову — зміг Вербич. Буквально за кілька хвилин словенський півзахисник, отримавши м'яча у штрафному майданчику, обіграв захисника та з кута воротарського пробив воротаря, оформивши «дубль» — 0:2. А потім і Циганков виправився. Щоправда, у гольовій атаці все для нього зробив Гармаш: і захисника «Вереса» підловив на помилці, і викотив пас на віце-капітана команди — останньому залишалося лише закотити м'яча в порожні ворота.

Після цього гра фактично була зроблена, хоча Циганков міг оформити дубль, але з меж штрафного поцілив у поперечину. Динамівці могли забивати ще, щоб за різницею м'ячів обійти «Шахтар» у турнірній таблиці, але не змогли цього зробити, здобувши перемогу з рахунком 3:0.

До речі, напередодні не відбувся матч молодіжних складів, який мав пройти в місті Березне, що на Рівненщині. Обидві команди приїхали на стадіон «Колос», але побачили лише сніговий «килим» завтовшки 10 см — і після рішення суддівської бригади скасувати матч роз'їхалися по домах.

3 грудня (п'ятниця)

«Шахтар» (Донецьк) — «Львів» — 6:1 (Тете, 45, з пенальті, Педріньо, 55, Бондаренко, 77, Марлос, 84, з пенальті, Степаненко, 86, Конопля, 90 — Ернест, 17). На 83-й хвилині вилучений Махмутович («Львів»).

Становище команд:

1. «Шахтар» — 44 очки (17 матчів);

2. «Динамо» — 44 (17);

3. «Дніпро-1» — 34 (16);

5. «Зоря» — 32 (16);

4. «Ворскла» — 31 (16);

6. «Десна» — 24 (16);

7. «Олександрія» — 23 (16);

8. «Верес» — 22 (17);

9. «Металіст 1925» — 19 (16);

10. «Колос» — 17 (16);

11. «Рух» — 16 (15);

12. «Львів» — 16 (17);

13. «Чорноморець» — 11 (16);

14. «Минай» — 10 (16);

15. «Інгулець» — 10 (15);

16. «Маріуполь» — 7 (16).

Бомбардири: 12 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віктор Циганков («Динамо»); 9 — Тете («Шахтар»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»), Олів'є Тілль («Ворскла»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Денис Гармаш («Динамо»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

У 17-му турі української прем'єр-ліги також зіграють: «Рух» — «Ворскла», «Металіст 1925» — «Колос» (4 грудня), «Зоря» — «Інгулець», «Олександрія» — «Минай», «Десна» — «Маріуполь» (5 грудня), «Дніпро-1» — «Чорноморець» (6 грудня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бразильський захисник «Шахтаря» Вітао став батьком.

Фото ФК «Динамо»

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