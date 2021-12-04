Колишній володар титулів WBA Super, WBO та WBC Franchise українець Василь Ломаченко, який готується до поєдинку проти екс-чемпіона світу за версією IBF ганця Річарда Коммі, зізнався, що поразка Теофімо Лопеса від Джорджа Камбососа неабияк здивувала його.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ ЛОМАЧЕНКО — КОММІ НА САЙТІ «ФАКТІВ»

«Звичайно, я хочу битися за пояси. Зараз це моя ціль у боксі. Моя мотивація — стати абсолютним чемпіоном світу. Подивимося, чи поб'юся я з Камбососом. Безумовно, я хочу цей бій, але перш за все я маю провести поєдинок 11 грудня. Я зосереджений на майбутній зустрічі з Річардом Коммі й лише після нього я зможу говорити про своє майбутнє.

Перед поєдинком я давав Камбососу певні шанси, але, звичайно, думав, що Лопес переможе у цьому бою. Але що є, то є. Це боксерське життя.

Чи вважаю я себе найкращим легковаговиком? Не хочу говорити про себе. Це питання до вболівальників та людей, які знаються на боксі. Але якщо говорити про мої навички, то я завжди намагаюся показати свій найкращий стиль, свої найкращі вміння", — розповів Ломаченко в інтерв'ю Sky Sports.

Зазначимо, що після поразки від Камбососа американець залишив топ-десятку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (pound-for-pound), а ось Ломаченко, навпаки, перемістився з дев'ятого на восьме місце. Очолює рейтинг мексиканець Сауль «Канело» Альварес, а на другій позиції розташовується ще один наш співвітчизник Олександр Усик.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в андеркарді бою Ломаченко — Коммі битиметься онук легендарного Мохаммеда Алі.

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