Чотири удари за 13 секунд: відео яскравого нокауту у ММА

Американський боєць змішаних єдиноборств Клейтон Карпентер здобув блискучу перемогу над своїм співвітчизником Родні Кеалохі в рамках турніру, організованого промоушеном Legacy Fighting Alliance.

Клейтон упевнено розпочав поєдинок. За 13 секунд, які минули зі стартового гонгу, він завдав по супернику чотири удари — і цього виявилося достатньо, щоб опонент опинився в нокауті.

Clayton Carpenter with disgusting headkick KO earlier at LFA 119. В словах Mauro Ranallo, він put Rodney Kealohi в аеропорту. pic.twitter.com/nYercE9u34 — Will (@ChillemDafoe) December 4, 2021

Зазначимо, що Карпентер після цього бою залишається непереможеним — у його доробку п'ять перемог у професійній кар'єрі. А ось для його суперника це вже третя поразка у восьми поєдинках.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць ММА Хадіс Ібрагімов за 9 секунд «вирубив» суперника до втрати свідомості.

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