«Рух» у більшості з нереалізованим пенальті не зміг обіграти «Ворсклу»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 4 грудня, відбулися ще два матчі в рамках 17-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 17-й тур

4 грудня (субота)

«Рух» (Львів) — «Ворскла» (Полтава) — 0:0. На 38-й хвилині Климчук («Рух») не реалізував пенальті, на 61-й хвилині вилучений Кравчук («Ворскла»).

У разі перемоги «Ворскла» наздоганяла би в турнірній таблиці «Дніпро-1», що йде на третьому місці. Ось тільки футболісти «Руху» хотіли більше досягти позитивного результату — моментів у львів'ян було більше протягом гри. Зокрема, наприкінці першого тайму голкіпер ворсклян Різник парирував пенальті від Климчука, тим самим відбивши вже п'ятий поспіль (!) одинадцятиметровий у свої ворота та за цим показником встановивши рекорд чемпіонатів України. А в середині другої половини гості залишилися в меншості після того, як другу жовту картку отримав Кравчук, але завдяки надійній грі голкіпера в рамці змогли таки втримати нульову нічию.

«Металіст 1925» (Харків) — «Колос» (Ковалівка) — 0:1 (Каріока, 27).

«Металіст 1925» підходив до матчу, маючи неприємну серію з чотирьох поразок поспіль у чемпіонаті (плюс ще одна в Кубку України). Не змогли перервати її харків'яни й після звітного поєдинку. Долю матчу вирішив курйозний гол у середині першого тайму — після рикошету від ноги захисника голкіпер «Колоса» парирував м'яча у стійку, після чого на добивання кинулися Сітчінава з Каріокою, й останній таки добив у порожні ворота.

«Верес» (Рівне) — «Динамо» (Київ) — 0:3 (Вербич, 22, 61, Циганков, 64). На 54-й хвилині Циганков («Динамо») не реалізував пенальті, на 87-й вилучений Нємчанінов («Верес»).

«Динамо»: Бущан, Кендзьора (Тимчик, 79), Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков (Караваєв, 86), Буяльський (Лєднєв, 88), Вербич (де Пена, 86), Гармаш (Кулач, 80).

3 грудня (п'ятниця)

«Шахтар» (Донецьк) — «Львів» — 6:1 (Тете, 45, з пенальті, Педріньо, 55, Бондаренко, 77, Марлос, 84, з пенальті, Степаненко, 86, Конопля, 90 — Ернест, 17). На 83-й хвилині вилучений Махмутович («Львів»).

«Шахтар»: Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко (Соломон, 59), Степаненко, Маркос Антоніо (Конопля, 85), Мудрик, Судаков (Сікан, 59), Тете (Марлос, 74), Педріньо (Бондаренко, 74).

Становище команд:

1. «Шахтар» — 44 очки (17 матчів);

2. «Динамо» — 44 (17);

3. «Дніпро-1» — 34 (16);

5. «Зоря» — 32 (16);

4. «Ворскла» — 32 (17);

6. «Десна» — 24 (16);

7. «Олександрія» — 23 (16);

8. «Верес» — 22 (17);

9. «Колос» — 21 (17);

10. «Металіст 1925» — 19 (17);

11. «Рух» — 17 (16);

12. «Львів» — 16 (17);

13. «Чорноморець» — 11 (16);

14. «Минай» — 10 (16);

15. «Інгулець» — 10 (15);

16. «Маріуполь» — 7 (16).

Бомбардири: 12 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віктор Циганков («Динамо»); 9 — Тете («Шахтар»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»), Олів'є Тілль («Ворскла»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Денис Гармаш («Динамо»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

У 17-му турі української прем'єр-ліги також зіграють: «Зоря» — «Інгулець», «Олександрія» — «Минай», «Десна» — «Маріуполь» (5 грудня), «Дніпро-1» — «Чорноморець» (6 грудня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бразильський захисник «Шахтаря» Вітао став батьком.

Фото ФК «Рух»

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