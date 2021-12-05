Шикарний гол Малиновського допоміг «Аталанті» перемогти лідера чемпіонату Італії: відеоогляд матчу

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський, гол якого раніше сплутав карти «Інтеру», «приклав ногу» до перемоги «Аталанти» у гостьовому поєдинку чемпіонату Італії на полі «Наполі», який до цього лідирував у серії А (3:2).

На 7-й хвилині зустрічі півзахисник бергамців, який грав до 73-ї хвилини, розкішним «пострілом» з лівої ноги відкрив рахунок у поєдинку, забивши свій ювілейний, 20-й, гол у серії А.

«Після травми, яку я отримав чотири-п'ять років тому, я багато працював у спортзалі, залишався після тренувань, щоб покращити удар, — цитує Руслана Малиновського tuttomercatoweb.com. — Коли є шанс — я намагаюся пробити. Сьогодні м'яч вдало ліг мені на ногу, був лише один спосіб так пробити, все пройшло добре».

Зазначимо, що Малиновський, який у матчі проти «Наполі» 56 разів доторкнувся до м'яча, двічі пробив по воротах, віддав 26 точних передач (76,5%) і виконав одне успішне обведення, в нинішньому сезоні вже забивав «Спеції» (5:2), «Удінезе» (1:1) та «Інтеру» (2:2). При цьому від початку своїх виступів за «Аталанту» Руслан забив 13 голів ударами з-за меж штрафного майданчика. З чільної пʼятірки ліг лише у Мессі більше — 18.

Становище лідерів серії А: 1. «Мілан» — 38 очок; 2. «Інтер» — 37; 3. «Наполі» — 36; 4. «Аталанта» — 34; 5. «Рома» — 25.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Руслана Малиновського допоміг «Аталанті» перемогти «Спецію» Віктора Коваленка.

Фото Twitter ФК «Аталанта»

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