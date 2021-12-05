У ніч на неділю, 5 грудня, на арені MGM Grand Garden у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся вечір боксу, у головній події якого зустрілися 23-річний чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі американець Девін Хейні (26 перемог, 15 з них — нокаутом) та його 29-річний співвітчизник з мексиканським корінням, тимчасовий володар поясу WBC Джозеф Діас (32 перемоги, 15 з них — нокаутом, 1 нічия, 1 поразка).

Хейні (вагова категорія Василя Ломаченка, який 12 грудня боксуватиме з суперником з Гани Річардом Коммі) у поєдинку, який тривав усі 12 раундів, успішно провів четвертий захист титулу, перемігши одноголосним рішенням суддів, — 116:112, 117:111, 117:111 (Девін перевершив суперника за ударами — 403 проти 397, точні — 154:113).

До речі, після тріумфу Хейні зустрівся біля рингу з австралійцем Джорджем Камбососом, який після перемоги над Теофімо Лопесом володіє у легкій вазі поясами WBA Super, WBO, IBF, WBC Franchise та The Ring.

«Давай проведемо бій за всі пояси, — звернувся Девін Хейні до Камбососа. — Визначимо справжнього безперечного чемпіона нашої вагової категорії. Якщо потрібно, я ради цього бою полечу навіть на Юпітер.

Джордж чудово провів поєдинок проти Лопеса і гадаю, фанатам дуже хотілося б побачити наш бій. Більше не буде суперечок, хто є чемпіоном WBC. Давайте зробимо це далі. Це дуже важливо.

Мені складно вписуватися у вагові ліміти, тому я готовий робити це лише заради великих боїв. Це найбільший поєдинок у дивізіоні".

«У довільному порядку між Девіном Хейні, Джервонтою Девісом та Василем Ломаченком я вибрав би Василя, бо завжди захоплювався його роботою. Я б хотів дати йому шанс, — у свою чергу, заявив Джордж Камбосос. — Я відчуваю, що Ломаченко зробив велику роботу, щоб отримати всі ці пояси, а потім він програв їх Лопесу. Подивіться на його бій з Теофімо та на мій поєдинок з ним. Порівняйте, що я зробив із Лопесом і що зробив Ломаченко. Безумовно, я також хочу побитися з Девіном Хейні та Джервонтою Девісом. Це три великі імені».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Василь Ломаченко вперше висловився про сенсаційний бій Лопес — Камбосос.

Фото Twitter Top Rank

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